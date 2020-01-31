"İktidar Okul Sütü Programı'ndan sessiz sedasız vazgeçti"

Çocukların sağlıklı beslenmesi ve süte ulaşımı kolaylaştırmak için Okul Sütü Programı'nın çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Sındır, “2011 – 2012 yılında başlatılan ve 7 yıl süren proje sessiz sedasız sonlandırıldı. Projeyle öğrencilerimize süt içme alışkanlığı kazandırılıyor, beslenmelerine katkıda bulunuluyor, sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri destekleniyordu. Süt sağlıklı nesiller yetiştirmede en önemli role sahip temel besin kaynağıdır. Dünyada tüketiminin artırılması için en yaygın şekilde uygulanan projelerin başında, Okul Sütü Programı gelmektedir. Avrupa’da 20’den fazla, Dünya’da 40’a yakın ülkede yıllardır uygulanmaktadır. Programın uygulandığı ülkelerde sonuçlara bakıldığında sağlık açısından olumlu ciddi bulgulara ulaşılmıştır. Hal böyleyken Türkiye’de Okul Sütü Programı neden sessiz sedasız sonlandırılmıştır. Kamuoyu bakanlıktan bu konuda bir açıklama bekliyor” dedi.
"Protein ihtiyaçlarının yüzde 48'i bulunuyor"
Gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde sütün çok önemli olduğunu ifade eden Sındır, şöyle konuştu:
“okul çağı çocuklarında düzenli günlük süt tüketimi sağlıklı nesillerin yetişmesinde ve birçok hastalığın önüne geçilmesinde önemli bir eşiktir. Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmalarına göre, 1 bardak sütte gelişme çağındaki çocukların günlük protein ihtiyaçlarının yüzde 48’i bulunuyor. Dünyadaki süt tüketim alışkanlıklarının artırılması konusundaki yapılan bu çalışmalar ışığında İzmir Büyükşehir Belediyesi 2005 yılında ‘Okul Sütü Projesini’ 7 yıl boyunca İzmir ilinde okul çağındaki çocuklarımıza sağlık kazandırmak için sürdürmüştür. Proje başarılı bulunmuş ve 2011 - 2012 öğretim yılında tüm Türkiye’de uygulanmak üzere harekete geçilmiştir. Okullarda süt dağıtımı projesinin 2012 yılında devlet tarafından tüm okullarda uygulamaya alınmasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez minikler için Süt Kuzusu Projesi'ni hayata geçirdi ve çocuklarımızı sütle buluşturmaya devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi örnek bir çalışma ile 1-5 yaşları arasındaki miniklerin evlerine ayda bir 8 litre ücretsiz süt götürüyor. 2011 yılında Okul Sütü Programı başladığında yıllık süt üretimimiz 14 milyon ton iken bugün 20 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başı süt üretimi yılda 330 litre iken, ülkemizde bu rakam ancak 250 litre civarındadır. Bu rakam projenin başladığı yıllarda ise 190 litredir. Sonuçlar ortadayken ve süt projeleri CHP’li belediyelerde başarıyla uygulanmaya devam edilirken AKP hükümeti projeden vazgeçti."
“Programın neden bittiğini AKP'liler de bilmiyor"
Okul Sütü Programı'yla sütün toplumun tüm kesimlerine ulaştığını ifade ederek sözlerini sonlandıran Sındır, şöyle konuştu: “iktidar tarafından ‘Toplumun sağlığının korunması ve iyileştirilmesi’ ilkesiyle başlatılan projeden bugün eser yok. Yine bakanlıktan yapılan açıklamayla ‘istikbalimiz olan çocuklarımıza ve dolayısıyla geleceğimize en büyük yatırım’ denilerek program hayata geçirilmişti. Bugün geleceğimiz olan nesillere artık daha mı az değer veriliyor ya da geleceğimiz neye kurban edildi? Programının niye bittiğini AKP’liler bile bilmiyor.”
Sındır, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti:
- Okul sütü projesinin hayata geçirildiği günden bugüne kadar projeden yararlanan öğrenci sayısı nedir? Öğrencilerimize ne kadar süt dağıtılmıştır? Öğrencilerimize dağıtılan sütler için ne kadar bütçe kullanılmıştır? Projenin toplam maliyeti nedir?
- 2011 - 2018 yılları arasında çocuklarımıza kazandırılmak istenen süt içme alışkanlığı başarısız mı olmuştur? Veya okul çağındaki çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmesi, sağlıklı büyüme ve gelişmesi için amaçlanan bu ihtiyaçları ortadan kalkmış mıdır?
- Okul sütü projesi sonlandırılmış mıdır? 2019 yılında yapılmamış olan ihale 2020 yılı için yapılacak mıdır? Okul sütü projesi devam edecek midir?
- Bakanlığınız verilerine göre ülkemizde kişi başı süt tüketimimiz ne kadardır? Okul çağındaki çocukların günlük süt tüketim miktarı ne kadardır ve ne kadar olmalıdır? Dünya ve Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizin durumu nedir?
- Dünyada okul sütü projesini uygulayan ülkeler var mıdır? Kaç yıldır bu projeler uygulanmaktadır? Dünyadaki örneklerin sonuç raporları incelenmiş midir? Ülkemizde yapılan okul sütü uygulaması ile bir kıyas yapılmış mıdır?
- Sağlık Bakanlığı ile, yürütülen okul sütü projesinin uygulanması ve/veya sonlandırılması ile ilgili bir görüşme yapılmış mıdır? Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı verilerine göre okul çağındaki çocuklarımızın süt tüketim miktarı yeterli midir?
- Bu projenin sonlandırılmasının nedeni ekonomik kriz nedeniyle tasarrufa gidilmiş olması mıdır?
- Projenin uygulandığı yıllar üzerinden etki değerlendirme analizi yapılmış mıdır? Yapıldı ise etki değerlendirme analiz sonuçları nedir? Proje başarılı mıdır?
- Projenin devam etmemesi öngörülüyor ise böylesi bir kararın toplum sağlığına ve süt üreticilerine etkileri ne olacaktır?