CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 2011 - 2018 yılları arasında uygulanan ‘Okul Sütü Programı’nı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Sındır, “iktidar tarafından ‘Toplumun sağlığının korunması ve iyileştirilmesi’ ilkesiyle başlatılan programdan bugün eser yok. İktidar Okul Sütü Programı'ndan sessiz sedasız vazgeçti” dedi.

Çocukların sağlıklı beslenmesi ve süte ulaşımı kolaylaştırmak için Okul Sütü Programı'nın çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Sındır, “2011 – 2012 yılında başlatılan ve 7 yıl süren proje sessiz sedasız sonlandırıldı. Projeyle öğrencilerimize süt içme alışkanlığı kazandırılıyor, beslenmelerine katkıda bulunuluyor, sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri destekleniyordu. Süt sağlıklı nesiller yetiştirmede en önemli role sahip temel besin kaynağıdır. Dünyada tüketiminin artırılması için en yaygın şekilde uygulanan projelerin başında, Okul Sütü Programı gelmektedir. Avrupa’da 20’den fazla, Dünya’da 40’a yakın ülkede yıllardır uygulanmaktadır. Programın uygulandığı ülkelerde sonuçlara bakıldığında sağlık açısından olumlu ciddi bulgulara ulaşılmıştır. Hal böyleyken Türkiye’de Okul Sütü Programı neden sessiz sedasız sonlandırılmıştır. Kamuoyu bakanlıktan bu konuda bir açıklama bekliyor” dedi.

"Protein ihtiyaçlarının yüzde 48'i bulunuyor"

Gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde sütün çok önemli olduğunu ifade eden Sındır, şöyle konuştu:

“okul çağı çocuklarında düzenli günlük süt tüketimi sağlıklı nesillerin yetişmesinde ve birçok hastalığın önüne geçilmesinde önemli bir eşiktir. Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmalarına göre, 1 bardak sütte gelişme çağındaki çocukların günlük protein ihtiyaçlarının yüzde 48’i bulunuyor. Dünyadaki süt tüketim alışkanlıklarının artırılması konusundaki yapılan bu çalışmalar ışığında İzmir Büyükşehir Belediyesi 2005 yılında ‘Okul Sütü Projesini’ 7 yıl boyunca İzmir ilinde okul çağındaki çocuklarımıza sağlık kazandırmak için sürdürmüştür. Proje başarılı bulunmuş ve 2011 - 2012 öğretim yılında tüm Türkiye’de uygulanmak üzere harekete geçilmiştir. Okullarda süt dağıtımı projesinin 2012 yılında devlet tarafından tüm okullarda uygulamaya alınmasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez minikler için Süt Kuzusu Projesi'ni hayata geçirdi ve çocuklarımızı sütle buluşturmaya devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi örnek bir çalışma ile 1-5 yaşları arasındaki miniklerin evlerine ayda bir 8 litre ücretsiz süt götürüyor. 2011 yılında Okul Sütü Programı başladığında yıllık süt üretimimiz 14 milyon ton iken bugün 20 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başı süt üretimi yılda 330 litre iken, ülkemizde bu rakam ancak 250 litre civarındadır. Bu rakam projenin başladığı yıllarda ise 190 litredir. Sonuçlar ortadayken ve süt projeleri CHP’li belediyelerde başarıyla uygulanmaya devam edilirken AKP hükümeti projeden vazgeçti."

“Programın neden bittiğini AKP'liler de bilmiyor"

Okul Sütü Programı'yla sütün toplumun tüm kesimlerine ulaştığını ifade ederek sözlerini sonlandıran Sındır, şöyle konuştu: “iktidar tarafından ‘Toplumun sağlığının korunması ve iyileştirilmesi’ ilkesiyle başlatılan projeden bugün eser yok. Yine bakanlıktan yapılan açıklamayla ‘istikbalimiz olan çocuklarımıza ve dolayısıyla geleceğimize en büyük yatırım’ denilerek program hayata geçirilmişti. Bugün geleceğimiz olan nesillere artık daha mı az değer veriliyor ya da geleceğimiz neye kurban edildi? Programının niye bittiğini AKP’liler bile bilmiyor.”

Sındır, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti: