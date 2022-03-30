İktidar, muhalefetin önerilerini masaya yatırmaya başladı

Muhalefetin birçok konuda sunduğu önerileri Meclis'te reddeden iktidar, daha sonra bu taleplerin bir bölümünü masaya yatırdı. En son örnek KDV’deki değişiklik.

Muhalefetin gündeme getirdiği taleplerin bir bölümü, AKP tarafından kabul görmeye başladı. İlk olarak emeklilere dini bayramlarda ikramiye verilmesi benimsendi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, asgari ücret 4 bin liranın üzerine çıktı. Muhtar maaşlarına zam geldi. Elektrik faturalarından TRT payı kaldırıldı. KDV'de değişiklik yapıldı.

Muhalefetin gündeme getirdiği ve iktidarın kısmen ya da tamamen yaptığı düzenlemeler şöyle:

TRT payı kaldırıldı

-İktidar asgari ücreti 4250 yaptı.

-Muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasına karar verildi.

-Bin 500 liranın altındaki emekli aylıklarının 2 bin 500 liraya çıkarılması gündeme geldi.

-Taşeron işçilerinin kadroya alınması.

-Elektrik faturalarından yıllardır alınan yüzde 2'lik TRT payının kaldırılması.

-Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş tutarında bayram ikramiyesi verilmesi. İktidar bu talebi önce 1000 sonra 1100 lira olarak yerine getirdi.

-Elektrikte ilk kademe olan 150 kilovatın 230'a çıkarılması talebi de 210 kilovat olarak yerine getirildi.

-Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indi.

-Yeme içme hizmetlerinde KDV oranı da yüzde 8 oldu.

-Polis, öğretmen ve sağlıkçılar için 3600 ek gösterge talebi de henüz gerçekleşmedi, ancak iktidar tarafından gündeme alındı.

-Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu da ilk CHP gündeme getirdi. Yasa öğretmenleri tatmin etmedi ancak TBMM'den geçti.