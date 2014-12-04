'İktidar 'makul şüphe' ile 17 Aralık'ın rövanşına mı hazırlanıyor?'

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının yıl dönümü öncesi sosyal medyada yayılan söylentiler Meclis gündemine taşındı.

17 Aralık günü, büyük tartışmalara yol açarak "Meclis'te kabul edilen kamuoyunda 'makul şüphe' olarak bilinen yeni yargı paketi kapsamında yolsuzluk operasyonunun yıl dönümünde rövanş amaçlı büyük gözaltıların yapılacağı" iddia ediliyor. İşte bu iddia Başbakan Ahmet Davutoğlu'na soruldu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

1-17 Aralık 2013 tarihli Yolsuzluk ve Rüşvet soruşturmasının birinci yıldönümü öncesinde 16 Aralık 2014 günü ve 17 Aralık 2014 sabahı, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının yeniden gündeme oturmasını engellemek için bir tür eylem planı çerçevesinde Gezicilere, Çarşı taraftar grubuna ve Paralel Yapının üyeleri olarak fişlenen polislere, bürokratlara, işadamları ile medya ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine yönelik 43 ilde büyük çaplı gözaltı operasyonları yapılacağı iddiası doğru mudur?

2-Gözaltına alınacak kişilerin ‘’Makul Şüpheli’’ sıfatı ile gözaltına alınacaklarıiddiası doğru mudur?

3-Göz altına alınacak kişileri içeren listelerde 17 ve 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet operasyonlarını başlatan Savcılar ve dinleme kararlarını veren Hakimlerin isimlerinin de yer aldıkları iddiası doğru mudur?

4-43 ilde yapılacak operasyonlarda yaklaşık bin kişinin isimlerinin göz altına alınacaklar listesinde yer aldığı iddiası doğru mudur?

5-Başbakan Yardımcılarından birinin yazılı ve görsel medyada 17 Aralık 2014 günü, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet dosyalarının işlenmemesi ve geçiştirilmesi ile görevlendirildiği iddiası doğru mudur?

6-17 Aralık 2014 günü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile ilgili haber ve yayın yapılmaması için bir Başbakan Yardımcısına görev verildiği iddiası doğru mudur?

7-17 Aralık 2014 günü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile ilgili haber ve yayın yapılmaması için Medya Gruplarına vergi cezaları ve vergi incelemesi ile gözdağı verildiği iddiası doğru mudur?

8-Sosyal medyanın kontrol edilmesi için de yurtiçi ve yurtdışı internet bant genişliğinin düşürülerek 16 ve 17 Aralık 2014 günleri Türkiye genelinde internetin yavaşlatılması ve “Twitter”a erişimin engellenmesi, sınırlandırılması yönünde TIB’e talimat verildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, TIB’e talimatı kim ya da kimler vermiştir?