İktidar ile muhalefet buluştu



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro resmi konutu olan Miraflores Sarayı'nda muhalefet temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Güney Amerika Devletler Birliği (UNASUR) ve Vatikan temsilcileri de katıldı.

Maduro toplantı başlamadan hemen önce “Burada bir müzakere ve anlaşma söz konusu değildir. Burada bir karşılıklı hoşgörü modeli arıyoruz” dedi.

Hükümet yanlıları, muhalifler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarında şimdiye kadar 39 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'da göstericiler Devlet Başkanı Maduro'nun yönetim şeklini, ülkedeki yüksek suç oranlarını ve kötü ekonomik şartları protesto ediyor. Maduro ise göstericileri yabancı güçlerin desteğini alarak yönetimini devirmeye çalışmakla suçluyor.

Radikal muhalif gruplar görüşmeyi boykot etti. Tutuklu muhalif lider Leopoldo Lopez'in Twitter hesabından “Diktatörlük halkın kendisine hâlâ inandığını sanmasın. Venezuela uyanıyor. Demokrasi kazanılana kadar da susmayacak” denildi.