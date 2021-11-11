İktidar, enerji ve madencilikle ilgili kapsamlı yasa teklifi hazırlıyor: BOTAŞ üçe bölünecek

İktidar, enerji ve madencilikle ilgili kapsamlı yasa teklifi hazırlıyor. Buna göre BOTAŞ’ın üçe bölüneceği belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, ithalat, ihracat, toptan satış ile petrol ticareti faaliyetlerinde bulunmak üzere “Doğalgaz Ticaret AŞ”, iletim, depolama ve gazlaştırmada bulunmak üzere “Doğalgaz Altyapı AŞ” kurulacak. İki şirket, özel hukuk hükümlerine tabi olacak. Petrol iletim ve taşıma faaliyetlerini ise BOTAŞ International AŞ gerçekleştirecek.

BOTAŞ International, geçen şubatta 3.5 milyon TL sermaye ile kuruldu. Yeni iki şirketin sermayeleri ise BOTAŞ tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanı, bu şirketlerin ortaklık yapılarını değiştirmeye, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurmalarına veya bir şirkete yüzde 50’den fazla hisseyle ortak olmalarına karar verebilecek.

Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, BOTAŞ’ın özelleştirilmesinin 2001’den beri gündemde olduğunu hatırlatarak “Bugüne kadar uygulanmamasının nedeni, siyasi iktidarın doğalgaz gibi stratejik bir konuyu elinde tutmak istemesiydi. Bugün BOTAŞ’ın yine bölünmeye çalışılması aynı amaca yönelik. Ama sıl soru neden şimdi? asıl soru neden şimdi?” dedi.