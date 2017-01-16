İktidar bloğu ikinci tura toplamda 14 fire ile giriyor; AKP ikna turunda, MHP tetikte

TBMM Genel Kurulu çarşamba günü partili cumhurbaşkanı rejimini öngören anayasa değişiklik paketinin ikinci ve son tur oylamasına hazırlanıyor.

İktidar bloğu birinci turdan toplamda 14 fire ile ikinci tura giriyor.

MHP’nin oyunu açık eden 5 ile 7 arasındaki milletvekilleri çıkarıldığında AKP ve MHP bloğundan 7 net fire görünüyor.

AKP ikinci tura endişeli, MHP ise firelerden dolayı tetik üzerinde giriyor.

Oylamada milletvekillerine sıkı bir takip sürecinden söz ediliyor. Boş, çekimser ve geçersiz oy kullananlara ikna turu kapıda.

Elitaş: Bütçe hakkı maddesinde kaygılı arkadaşları ikna ettik

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün TBMM’de gazetecilerin anayasa oylamasında ikinci tur sorularını yanıtladı. AKP ve MHP’nin 354 oy toplamına dikkat çeken Elitaş, maddelere geçiş oylamasından alınan 338 oyun en düşük oy olduğunu söyledi. "Demek ki 13 tane farklı oy kullanılıyor AK Parti ve MHP arasında. 6-7 arkadaşımız MHP'den oy kullanmayacağını beyan ettiler, buna 7 dersek geriye 6 milletvekili kalıyor. Bunun hangi partiden olduğunu araştırmak doğru değil. Bunun tamamı AK Parti'den olabilir, tamamı MHP'den olabilir, önemli olan sonuca ulaşmaktır" dedi.

Gazetecilerin AKP içindeki çekinceleri olan milletvekilleriyle ilgili sorusuna Elitaş, anayasa değişikliğini n bütçe hakkı maddesinde bazı milletvekillerinin çekinceleri olduğunu anlattı ve “Arkadaşlarımızın bütçe hakkının parlamentodan alındığıyla ilgili endişeleri vardı. Biz arkadaşlarımızla konuştuk, uzun mesajlaşmalarını yaptık ve bizim yaptığımız işin şu andaki mevcut durumdan parlamentonun gücünü daha artıran bir sistem olduğu ortaya çıktı" dedi.

CHP: Pervin Buldan da olan sıra değiştirildi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de düzenlendiği basın toplantısında AKP’nin açık oy kullanmasına karşı gövdelerini siper edeceklerini söyledi. Oturumu turumu hangi Meclis Başkanvekili'nin yöneteceği sorusu üzerine ise Özel, normal şartlarda bu hafta HDP’li Başkanvekili Pervin Buldan'ın görevli olduğunu ancak AKP’li Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın yöneteceğini söyledi.

Özel, "AKP, elinden gelen her şeyi yaparak, mümkün mertebe oyunun tamamen, Adalet ve Kalkınma Partililerin kontrolünde oynanmasını ve hakemin tarafsızlığı yerine AKP forması giymiş bir hakemle maçı yönetmeyi benimsemiş durumda" dedi.