'İktidar Beşiktaş taraftarını cezalandırıyor mu?'

Digiturk’ün, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı olan Feyenoord-Beşiktaş karşılaşması öncesinde abonelerinden ekstra para istemesi CHP tarafından TBMM gündemine taşındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kendisi de uzun yıllar futbol oynayan CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın, TMSF’nin elinde bulunan Digiturk’ün Feyenoord Beşiktaş maçı yayını için Lig TV abonesi olanlardan 20 TL, olmayanlardan 30 TL ekstra para istemesinin gerekçesini açıklamasını isterken, “Ekstra para, Beşiktaş ve taraftarını cezalandırmak için mi istendi? Lig TV abonesi olup da 20 TL yatıranlara paralarının iadesi için talimat verecek misiniz?” diye sordu.

CHP’li Umut Oran, Babacan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde Digitürk abonelerinin büyük tepki gösterdiği ekstra para talebine dikkat çekti.

Önergesinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Çukurova Grubu’nun 455 milyon dolarlık borcuna karşılık Temmuz 2013’te el koyduğu şirketler arasında Digiturk platformunun da bulunduğunu anımsatan Umut Oran, ancak ekstra parayı yatıranların Feyenoord-Beşiktaş maçını izleyebildiğini anımsattı. Önergede Babacan’a yöneltilen sorular şöyle:

Beşiktaş mı cezalandırılıyor?

- Ekstra para talebi Digiturk’ün ilk uygulaması mıdır, bu talimatı kim, hangi gerekçeyle verdi?

- Digiturk’un ekstra para talebi Beşiktaş Kulübü’nün ve taraftarının cezalandırılması amacıyla özel olarak mı getirildi, milli maç niteliğindeki bir karşılaşmanın izlenmesinin güçleştirilmesinin amacı nedir?

Paraların iadesi talimatı verecek misiniz?

- Digiturk Lig TV abonesi olup da bu maç nedeniyle 20 TL yatırmak zorunda kalan vatandaşlara paralarının iade edilmesi talimatı verecek misiniz?

- Söz konusu maç için kaç kişi ekstra para ödedi, bunlardan kaçı abone idi ve bu maç sayesinde Digiturk’e yatırılan ekstra paranın toplam miktarı kaç TL’dir?

Rekabete ve tüketici haklarına aykırı değil mi?

- Bu uygulama Digiturk’ün sektördeki hakim durumunu kötüye kullanması değil midir? Bu uygulama ile Digiturk lehine sektörde haksız rekabet yaratılmış olmuyor mu? Ekstra para talebi tüketici haklarının çiğnenmesi sonucunu doğurmuyor mu?

Digiturk yöneticileri ne kadar maaş alıyor?

- TMSF’ye geçmesinin ardından Digiturk’un yönetim yapısında hangi değişiklikler yapıldı, yönetim kurulu kimlerden oluşmaktadır ve her bir yönetim kurulu üyesi ile başkanına maaş, prim, huzur hakkı gibi her ne ad altında olursa olsun bir ay içerisinde yapılan her türlü ödemenin miktarı ayrı ayrı kaçar TL’dir?

- Çukurova Grubu’nun ödemesi gereken borç miktarı ile bugüne kadar borcuna mahsup edilen toplam miktarlar kaç TL’dir?

Çukurova medya çalışanlarının alacakları

- TMSF yönetiminde iken Çukurova medya grubu çalışanlarının hak ve alacaklarının tamamı ödendi mi?