"İktidar, 4 seçim yasasını 'tek çatı' altında toplamak için harekete geçti"

Hükümet, anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilme olasılığından yola çıkarak, uyum yasalarının hazırlanması için harekete geçti. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre iktidar, en az anayasa paketi kadar önemli olan çalışma kapsamında halen yürürlükte olan 4 seçim yasasını ‘tek çatı’ altında toplamayı hedefliyor. Çalışmada barajın düşürülmesi de önemli bir başlık.

Başkanlık sistemini içeren Anayasa değişikliğinin nisanda yapılması beklenen referandumda kabul edilmesi halinde, bir dizi çalışma gündemde. Anayasa paketinde de öngörüldüğü gibi uyum yasalarının 6 ay içinde hazırlanması gerekiyor. AK Parti, paketin referandumda kabul edilme olasılığından yola çıkarak kolları sıvadı.

3 seçim için 3 bölüm

Yapılması gereken düzenlemeler içerisinde en önemli olanını seçim yasaları, Siyasi Parti Yasası ve TBMM İçtüzüğü oluşturuyor. TBMM, olası bir içtüzük değişikliğiyle ilgili çalışma başlatırken diğer konularda AK Parti’nin kurmayları ön hazırlık yapıyorlar. Edinilen bilgiye göre, iktidar partisi, halen yürürlükte bulunan 4 ayrı seçim yasasını tek çatı yasaya dönüştürmeyi planlıyor. Şu an mevzuatta, “Seçimlerin temel hükümleri, milletvekilliği seçim yasası, mahalli seçimler yasası ve Cumhurbaşkanlığı seçim yasası” olmak üzere 4 ayrı düzenleme bulunuyor. Bu yasaların hepsinin tek metne dönüştürülmesi, seçimlerle ilgili temel hükümlerin yazılmasının ardından üç seçimin ana kurallarının üç bölümde toplanması planlanıyor.

Seçim barajının düşürülmesi

Bu çalışmada yapılacak her düzenleme, tartışma konusu olmaya aday. Ancak en dikkat çeken bölümleri ise seçim barajının düşürülmesi, milletvekili seçimlerinde dar bölge veya daraltılmış bölgeye geçilip geçilmemesi oluşturacak. AK Parti, seçim barajının 7’ye indirilmesine sıcak bakıyor. Milletvekili seçimlerinde ise daraltılmış bölge uygulanmasına ilişkin görüş ağırlık kazanıyor. Ancak kesin karar, düzenlemede AK Parti’ye destek veren MHP’ye göre şekillenecek. MHP’nin baraja itiraz etmeyeceği ancak dar bölgeye karşı olduğu öne sürülüyor. Daraltılmış bölge uygulamasının da MHP’nin tercihleri dikkate alınarak, ‘daraltılmış bölgeye benzeyen’ ara formülle değiştirilebileceği iddia ediliyor.

İki göreve birden adaylık

Önemli bir diğer konu ise başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı adayı olan kişinin aynı anda yapılacak seçimlerde milletvekiliğine adaylığını koyup koyamayacağı olacak. Bu düzenleme, seçimi kaybeden partiler için önemli. Liderleri cumhurbaşkanı adayı olup kaybeden partilerin genel başkanları, milletvekili adayı olmazsa Meclis dışında kalacak. Bunun, muhalefette kalan partileri zayıflatacağı yorumu yapılıyor. Referanduma sunulan Anayasa paketi ve mevcut Anayasa maddelerine göre, aynı anda her ikisine de aday olup, seçilmesi durumunda birinden istifa etmesini engelleyen bir hüküm bulunmuyor. Ancak hukuk kökenli siyasiler, yasaya açıklayıcı hükümlerin konulması gerektiğini düşünüyor. Bunun yolunun da seçim yasası veya YSK kararı olduğu belirtiliyor. İktidar kurmayları, buna ilişkin düzenlemenin seçim yasasına konulmayıp, YSK kararıyla da hayata geçirilebileceğini savunuyor.