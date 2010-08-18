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Dünya

İKT'DEN PAKİSTAN'A ACİL YARDIM ÇAĞRISI CİDDE (A.A)

18 Ağustos 2010 18:55

-İKT'DEN PAKİSTAN'A ACİL YARDIM ÇAĞRISI CİDDE (A.A) - 18.08.2010 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT), tarihinin en kötü sel felaketiyle boğuşan Pakistan'a acil yardım çağrısında bulundu. Pakistan'daki durumla ilgili olağanüstü İKT Daimi Temsilciler toplantısı, Cidde kentinde yapıldı. Toplantının sonunda yayımlanan bildiride, "Pakistan halkının acil yardıma ihtiyaç duyduğuna" işaret edildi. Bildiride, "Başta Müslüman ülkeler olmak üzere uluslararası topluluğu, Pakistan'a, yükünü hafifletmek ve bu insani felaketin üstesinden gelebilmesi için acilen mali yardım yapmaya çağırıyoruz" denildi. İKT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, İslam Kızılayı ve üye ülkelerin insani yardım kuruluşlarının da Pakistan ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde acil bir toplantı yapacağını bildirdi. İhsanoğlu, 100 milyon dolar yardımda bulunan Suudi Arabistan başta olmak üzere, Pakistan'a yardım elini uzatan İslam ülkelerine teşekkür etti. Bu arada, İslam Kalkınma Bankasının Pakistan için bugüne kadar 11,2 milyon dolar yardım topladığı belirtiliyor. 

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