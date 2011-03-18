-İKT'DEN BAHREYN'E MEKKE BELGESİ MODELİ BAĞDAT (A.A) - 18.03.2011 - İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Bahreyn'deki çatışmaların önüne geçmek için daha önce Irak için yaptıkları Mekke Belgesi gibi bir model sunacaklarını söyledi. İhsanoğlu, Bahreyn'deki hadisenin siyasi ihtilaf halinden mezhep kavgasına yönelmeye başladığını ve bundan çok endişe duyduklarını belirtti. İhsanoğlu, siyasi ihtilafların siyasi yollardan ve diyalogla çözülmesi gerektiğine inandıklarını ve bu durumun böyle devam etmesi halinde çok vahim neticelere yol açacağını kaydetti. Bahreyn'de mezhep kavgalarını önlemek için İKT olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden İhsanoğlu, Bahreyn için Irak'taki mezhep çatışmalarını durdurmak için Mekke'de yapılan, Iraklı politikacılarla din adamlarının katıldığı konferansta imzalan ve ülkedeki mezhep çatışmalarının durdurulmasında büyük rol oynayan "Mekke Belgesi" gibi bir modeli sunacaklarını kaydetti. Şiilerle Sünnilerin barış içinde yaşamalarını sağlamak istediklerini dile getiren İhsanoğlu, "Mekke belgesinden bahsederken teşkilatımızın amacı 2006 senesinde Irak'taki mezhep çatışmalarını önlemek ve tarihte olduğu gibi Sünnilerle Şiilerin bir arada yaşamasını sağlamaktır. Bu büyük bir hadiseydi. Irak Hükümeti de bu konuda çok istekli. Bu modelin sahibi olarak bunu yapmak istiyoruz ve bu konuda çok istekler var. Bunun üzerinde çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz" dedi. -LİBYA'YA MÜDAHALE- Libya'ya olası yabancı müdahale ya da uçuşa yasak bölgenin oluşturulması karşısında İKT'nin tutumunun sorulması üzerine İhsanoğlu şunları söyledi: "Biliyorsunuz İKT, Libya'daki hadiseyle ilgili sesini yükselten ilk uluslararası kuruluş olmuştur. 22 Şubatta yaptığımız açıklama bunu gösteriyor. Birçok ülkede ve birçok uluslararası kuruluşta, BM İnsan Hakları Konseyinde, BM'de referans oldu. Ayrıca biz, 1 Martta BM İnsan Hakları Konseyinde yaptığımız konuşmada yabancı askeri müdahaleye karşı olduğumuzu söyledik ve bunu açıkladık. Geçen hafta Cidde'de teşkilatımızın merkezinde yaptığımız daimi temsilciler toplantısında yaptığım konuşmada bu "no fly zone" dedikleri uçuş yasağının öneminden bahsettim. Şimdi de önümüzdeki cumartesi günü genişletilmiş icra komitesinde bu meseleyi görüşeceğiz."