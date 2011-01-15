-İKT TUNUS'U YAKINDAN İZLİYOR CİDDE (A.A) - 15.01.2011 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreterliği, Tunus'taki olayları yakından izlediklerini bildirdi. İKT'den yapılan resmi açıklamada, Tunus halkı ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamaya çağrılırken, resmi ve özel kuruluşların mal varlıklarının korunması istendi. Tunus halkının bağımsızlık yolunda bu olayların üstesinden geleceğine işaret edilen açıklamada, demokrasinin yükseltilmesi gayelerinin ülkenin anayasal sistemi içerisinde halledilmesi gerektiğine dikkat çekildi.