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Dünya

İKT: 'Peygamber kavgası' oyununu kaldırın

İKT, peygamberlerin birbirleriyle kavga ettiği video oyununun internetten kaldırılmasını istedi

28 Nisan 2009 03:00

İslam Konferansı Teşkilatı (İKT), peygamberlerin birbirleriyle kavga ettiği video oyununun internetten kaldırılmasını istedi.

Merkezi Suudi Arabistan'da bulunan İKT'den yapılan açıklamada, oyunun Müslümanlara ve Hıristiyanlara hakaret ettiği belirtilerek, "tahrik edici içerikte" olan oyunun, yapımcıları tarafından internetten kaldırılması gerektiği kaydedildi.

Merkezi İtalya'daki Molleindustria şirketi tarafından hazırlanan oyunda Hz. Muhammed, Hz. İsa, Buda ve Hindu tanrıları birbirleriyle kavga edebiliyor.

Molleindustria'nın internet sitesinde yapılan açıklamada ise, oyunun bir yıldan uzun süredir oynandığı, ancak daha önce hiçbir dini örgütten bu konuda şikayet gelmediği vurgulandı.

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