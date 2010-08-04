-İKT, İSRAİL'İ KINADI CİDDE (A.A) - 04.08.2010 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırısını şiddetle kınadı. İKT'den yapılan açıklamaya göre, İhsanoğlu, İsrail'in saldırısının bölgedeki istikrarı ciddi bir tehlikeye sokacağını belirtti. İhsanoğlu, İKT olarak, Lübnan halkının topraklarını haklı gerekçeyle savunmasını desteklediklerini ifade etti. İKT Genel Sekreteri uluslararası camiayı da İsrail'i kınamaya çağırdı. İsrail-Lübnan sınırında dün iki ülke askerleri arasında çıkan çatışmada 2 Lübnan askeri, bir İsrail yarbayı ve bir gazeteci ölmüştü.