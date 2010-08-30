-İKT GENEL SEKRETERİ PAKİSTAN'DA MULTAN (A.A) - 30.08.2010 - İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Pakistan'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu. İhsanoğlu, felaketin güneye indikçe daha fazla hissedildiğini belirterek, ''Buradaki hıçkırıkların dramını görmek bir insanı, özellikle ramazan ayında bir Müslümanı hüzünlendirir'' dedi. İhsanoğlu, Pakistan Devlet Bakanı Melik Amad Han ile selden en fazla etkilenen Pencap eyaletine bağlı Multan bölgesinde incelemelerde bulundu. Campur kampını ziyaret eden İhsanoğlu, buradaki yetkililerden sel felaketi ve kamp hakkında bilgiler aldı. Daha sonra kamp bölesindeki selzedelerle bir araya gelen İhsanoğlu, çocukluğundan itibaren gelişimini tamamlayamayan 17 yaşındaki Raşit Rafur ve 10 yaşındaki Muhammed Baset'i kucağına alarak sevdi. Rafur ve Baset'e hal hatır soran ve sağlık durumları hakkında bilgi isteyen İhsanoğlu, beraberindekilerle diğer selzedelerle de sohbet etti. İhsanoğlu, İslamabad'da, sel bölgesine yardım götürülebilmesi konusunda koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirterek, buradaki yıkımın inanılmaz boyutlarda olduğunu söyledi. Bölgeye 1 milyar dolarlık yardım taahhüdünün bulunduğunu ifade eden İhsanoğlu, yardımların hızla ve artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti. ''Burada gördüğümüz manzara çok üzücü, hüzün verici bir manzaradır'' diyen İhsanoğlu, bizzat gelip buradaki dramı yaşamanın, buraya daha fazla yardım yapılmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi. Belli ülkelerden çok miktarda yardım geldiğini ifade eden İhsanoğlu, ''Yardımın daha geniş çapta olması lazım. Daha büyük miktarda olması lazım'' diye konuştu. Yardımların ramazan ayının ikinci yarısında artması temennisinde bulunan İhsanoğlu, insanların burada selden zarar görenlere cömertçe yardım eli uzatması gerektiğini ifade etti. ''Buradaki hıçkırıkların dramını görmek bir insanı, özellikle ramazan ayında bir Müslümanı hüzünlendirir'' diyen İhsanoğlu, sel bölgesindeki insanların gerçekten zor durumda olduğunu kaydetti. İncelemeler sonrasında bölgeye daha fazla yardımın nasıl yapılabileceği konusunda çalışmalarda bulunacağını ifade eden İhsanoğlu, ortaya çıkan yardım potansiyelini en iyi şekilde bölgeye ulaştırmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.