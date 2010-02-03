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Ekonomi

İKSV’nin 25 milyon dolar borcu var

Şakir Eczacıbaşı döneminde İKSV’nin yüksek miktarda borçlandığı, borç miktarının 25 milyon dolar civarında olduğu bildirildi.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - Şakir Eczacıbaşı'nın vefatının ardından, İKSV yönetim kurulu üyeleri başkanlık koltuğuna kimin oturacağı konusunda fikir alış verişi yaparken vakfın 25 milyon dolar civarında borcu olduğu ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinde bugün (3 Şubat 2010) yayımlanan haber şöyle:

“Türkiye’nin en prestijli vakıfları hangisidir?” araştırması yapılsa pek çok ismin “Kültür ve Sanat vakfı” (İKSV) diyeceğine eminim. Bu Vakfın özdeşleştiği soyadı ise “Eczacıbaşı”dır. 1973 yılında Nejat Eczacıbaşı’nın önderliğinde 17 işadamı tarafından kurulan vakıf sanat adına pek çok ilke imza attı.

Sinemada, cazda, klasik müzikte “gelmez” denilen sanatçılar, gruplar, filmler adeta “resmigeçit” yaptı. Geçen yazın bombası Leonard Cohen’i unutmak mümkün mü?

Vakfın en büyük atağı yaptığı dönemde başında Şakir Eczacıbaşı vardı. Nejat Bey’in kardeşi…Hayatını kültür sanata adamış insan…Kısa bir süre önce vefat eden Şakir Bey’in son başarısı ise Şişhane’deki Deniz Palas’ı hayata geçirmek oldu. 15 yıl Beyoğlu’nda Luvr Apartmanı’nda faaliyet gösteren vakfın yeni mekanı konser izlemek  en üst katındaki lokantası tatlı  zaman geçirmek için  tek kelimeyle müthiş…

Şakir Bey’in vefatından sonra vakfın yönetiminin ne olacağı da merak konusuydu. Özellikle başkanın kim olacağı. Bununla ilgili yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında toplantılar, telefon konuşmaları yaptılar. Aslında yönetim kurulu deyip geçmemek lazım…İKSV’nin yönetim kurulu Türkiye’nin en zengin işadamlarından ve işkadınlarından oluşur. Borusan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık da buradadır Akbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer de… Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen de Ethem Sancak da…

Tüm bu isimler ve İKSV’nin profesyonelleri yeni başkan için hazırlık yaparken ortaya ilginç bir tablo çıktı; Şakir Eczacıbaşı döneminde İKSV’nin yüksek miktarda borçlandığı…Borcun miktarının 25 milyon dolar civarında olduğu bildiriliyor. Şakir Bey, borçların bir kısmını vakıf üzerinden yaparken bir kısmına da şahsi kefil olmuş. İKSV kulislerinde borçluluk durumu ortaya çıktıktan sonra başkanlık konusunda kimi isteksizliklerin ortaya çıktığı konuşuluyor. Cuma günü yapılacak İKSV’nin başkanlık seçimi için Eczacıbaşı ailesinin ikinci kuşağı Bülent Eczacıbaşı’nın başkanlığa soğuk bakmadığı belirtiliyor.



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