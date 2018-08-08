İKSV'den ‘Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) desteği ve tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin bağışlarıyla ‘Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’ projesi hayata geçiriliyor. Ödül, yaptıkları projelerle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatronun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da kişilere sunulacak.

Genç tiyatroculara, sahneleyecekleri bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere 15 bin dolar değerinde destek sağlayacak ödül aynı zamanda söz konusu projenin, İstanbul Tiyatro Festivali programında yer almasını da kapsıyor. Ödül verilecek tiyatro topluluğunu ya da kişiyi ise Gülriz Sururi başkanlığındaki Seçiciler Kurulu belirleyecek. Kurul, her yıl sezon boyunca farklı mekânlarda sahnelenen projeleri değerlendirerek seçimini yapacak.

Kurul'da pek çok tanınmış isim de var

Seçici Kurulda ise, oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat; oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran; çevirmen, tiyatro eleştirmeni, yazar, sahne ve kostüm tasarımcısı, gazeteci, eğitmen Seçkin Selvi; İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve oyuncu Selçuk Yöntem yer alıyor. İKSV, çağdaş tiyatromuzun gelişiminde büyük katkıları bulunan iki ismin adına verilecek Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü aracılığıyla, genç tiyatro topluluklarını destekleyerek, Türkiye’de sahne sanatları alanında yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

2018 Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün sahibi Ekim ayında açıklanacak.