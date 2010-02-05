İKSV yeni Başkanını seçti

T24- Şakir Eczacıbaşı’nın vefatıyla boşalan İKSV Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen Bülent Eczacıbaşı oybirliğiyle İKSV Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.





İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, Şakir Eczacıbaşı’nın vefatının ardından 5 Şubat Cuma günü olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.



Bülent Eczacıbaşı, Başkanlık görevini üstlenmesinin ardından yaptığı açıklamada, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın, dünyadaki kültür ve sanat çalışmalarının en seçkin örneklerini Türkiye izleyicisi ile buluşturmak; Türkiye'nin ulusal kültürel ve sanatsal değerlerini dünya ölçüsünda tanıtmak ve paylaşmak amacıyla 37 yıldır çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, “Ülkemizin kültürel yaşamında vazgeçilmez bir rol oynayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı, bundan sonra da ilkelerinden ödün vermeden kültür ve sanat alanındaki yaratıcı, yapıcı, yenilikçi ve öncü rolünü geliştirerek sürdürecektir” dedi.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Bülent Eczacıbaşı başkanlığında; Başkan Yardımcısı Ahmet Kocabıyık ve üyeler Hamit Belli, Nuri Çolakoğlu, Suzan Sabancı Dinçer, Ahmet Misbah Demircan, Oya Eczacıbaşı, Prof. Dr. Münir Ekonomi, Gencay Gürün, Tayfun İndirkaş, Doç. Yekta Kara, Ergun Özen, Ethem Sancak ve Dr. Mimar Kadir Topbaş’tan oluşan Yönetim Kurulu ile çalışmalarına devam edecek.



Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak İstanbul'da uluslararası sanat festivalleri düzenlemek amacıyla 1973 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı önderliğindeki 17 işadamı ve sanatsever tarafından kurulan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 37 yıllık tarihinde ilk başkanlık görevini Dr. Nejat F. Eczacıbaşı üstlenmişti. Nejat Eczacıbaşı’nın 1993 yılında vefatının ardından görevi devralan Şakir Eczacıbaşı, hayata veda etiği 23 Ocak 2010 tarihine kadar bu görevi yürüttü.