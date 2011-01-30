-İKRAMİYELERİNİN YARISI YARIN ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Kamuda çalışan işçiler ikramiyelerinin yarısını yarın alacak. İkramiyelerin ikinci yarısı ise 30 Haziran 2011'de ödenecek. Bakanlar Kurulu'nun ''6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2011 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Kararı'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere bu yıl; Kanun çerçevesinde yapılacak ilave tediyenin (ikramiye) birinci yarısının yarın, diğer yarısının 30 Haziran 2011 tarihinde ödenmesi kararlaştırıldı. Maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave ikramiyenin tamamı ise 27 Aralık 2011 tarihinde ödenecek.