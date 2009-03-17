İkramiye dağıtan AIG herkesi kızdırdı

İkramiyeler cuma günü ödenmeye başladı

‘Ödemeler engellenirse büyük tazminat davaları açılır’



Tepkilere karşı AIG binalarında güvenlik önlemi alındı

AIG yardımın yarısını bankalara vermiş

Obama gazetecilere açıklamasında, "pervasızlık ve açgözlülükle" suçladığı şirketin üst düzey yöneticilerine 165 milyon dolar ödenmesi işleminin durdurulması için bütün yasal imkânların kullanılacağını bildirdi.Bir ara sesi kısılan Başkan Obama, "kusura bakmayın, öfkeden boğuluyorum" dedi ve ardından, "bu zorbalığı, ödedikleri vergilerle şirketi ayakta tutmaya çalışan vatandaşlara nasıl haklı gösterirler? Bu mesele, dolar meselesi değil, bu, bizim temel değerlerimizle ilgili" diye konuştu.ABD'de patlak veren finans krizi çerçevesinde geçen sonbaharda batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan AIG'ye, devletten acil 180 milyar dolar aktarılmıştı. Ancak devlet desteğiyle yaşamaya çalışan şirket, üst düzey yöneticilerin sözleşmeleri gereği, bu kişilere 165 milyon dolarlık ikramiyeleri ödemeye karar verince bu durum, kamuoyunun büyük öfkesine yol açtı. Buna karşılık ödemelerin cuma günü başladığı belirtiliyor.Obama'nın sözlerine karşın, Washington Post gazetesinin haberine göre, konuyu inceleyen Federal Merkez Bankası FED'in avukatları, şu an itibarıyla ikramiyelerin ödenmesinin engellenemeyeceği, aksi takdirde şirketin çok büyük miktarlarda tazminat davalarıyla karşılaşacağı kanaatine vardı.Ancak, New York eyaletinin adalet bakanı Andrew Cuomo, şirket yöneticilerinin, firmanın batma durumuna gelmesinde sorumluluklarının olup olmadığının ve 165 milyon dolar tutarındaki ikramiyelerinin verilmesinin, eyalet yasalarına göre yolsuzluk anlamına gelip gelmediğinin araştırılacağını açıkladı.Bu arada kamuoyunun yükselen tepkisinden dolayı, şirketin Connecticut eyaletindeki binalarında polisin güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.Washington Post, şirkete "ölüm tehditleri" içeren veya en azından kızgın ifadeler taşıyan mesajlar yağdığını ve aramaların yoğunluğu yüzünden firmanın telefonlarının kilitlendiğini yazdı.Uzmanlar, bu durumun, Obama'nın ekonomik krize karşı alacağı yeni önlemleri Kongreden geçirmesinde zorluklar çıkaracağı öngörüsünde bulundu.Ayrıca AIG'in, aldığı yardımın yarısından fazlası olan 93 milyar dolarlık kısmıyla yatırım şirketi Goldman Sachs'a ve bir grup Avrupa bankasına ödeme yaptığı açıklandı.ABD'de devletten dev miktarlarda yardım alan dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden American International Group'un (AIG) dün açıklanan ödemelerinin miktarları, şirketin batma ihtimalinin ABD'de yetkililer tarafından ne kadar ciddiye alındığını da gösteriyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke hafta sonunda CBS kanalında yaptığı söyleşide, şu ana kadar devletten 173 milyar dolar yardım alan AIG'nin batmasıyla tüm finansal sistemin çökeceğini söylemişti.AIG, ABD Başkanı Barack Obama'nın trilyonlarca dolar harcayarak önüne geçmeye çalıştığı küresel finansal krizin de merkezinde bulunuyor.Ancak Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği kaynakların, Wall Street'in siyasi ilişkileri en güçlü şirketlerinden biri olarak görülen Goldman Sachs ile aralarında Deutsche Bank, Societe Generale ve Barclays bulunduğu Avrupa bankalarına akıtılmış olması, kamuoyunda bankaları kurtarma çabalarına yöneltilen öfkeyi artırabilir.AIG tarafından yapılan açıklamaya göre, Goldman Sachs'a üç ayrı yöntemle toplam 12.9 milyar dolar kaynak aktarıldı. Avrupa bankaları Societe Generale 11.9 milyar dolar, Deutsche Bank 11.8 milyar dolar, Barclays ise 8.5 milyar dolar aldı.AIG'nin açıklamasında 31 Aralık'a kadar yapılan ödemeler yer alıyor. Ocak başından itibaren yapılan ödemeler ise raporda yer almıyor.AIG'nin karşı taraf ilişkisinde olduğu şirketlerin listesi, AIG CEO'su Edward Liddy'nin Çarşamba günü Kongre'de ifade vermesinden önce artan baskılar üzerine açıklandı.AIG ilk yardımı aldığı sırada Bush yönetiminin Hazine bakanı olan Henry Paulson, daha önce şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmıştı. Goldman Sachs, AIG'nin kurtarılması kararı alındığında, AIG'deki pozisyonların "teminat altında olduğunu ve riske karşı başka yatırım araçlarıyla alınan pozisyonlarla korunduğunu" açıklamıştı.AIG'den para alan Avrupa bankalarından Deutsche Bank ve Barclays konu hakkındaki sorulara cevap vermedi. Societe Generale banksına ise ulaşılamadı.AIG'yi desteklemek için verilen milyarlarca doların Avrupa bankalarına ve Wall Street yatırımcılarına akıtılmış olması, kurtarma operasyonunun ekonomik olarak gerçekten zorunlu olup olmadığı konusunda yeni soru işaretleri yaratabilir.