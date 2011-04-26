-İKRAMDAN ZEHİRLENEN ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI İYİ İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - Başakşehir Şahintepe'deki İbrahim Koçarslan İlköğretim Okulu'nda, anaokulu açılışında verilen ikramları yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıl öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Küçükçekmece Akşemsettin İlköğretim Okulunda ve Başakşehir İbrahim Koçaslan İlköğretim Okulu'nda açılan Okul öncesi Anasınıfı Binalarının bugün törenle hizmete alındığı, her iki törende de öğrencilere 750'şer porsiyon olmak üzere toplam bin 500 porsiyon Osmanlı Macunu ve Pamuk Şeker dağıtıldığı ifade edildi. Akşam saatlerine ikinci törenin yapıldığı Başakşehir İbrahim Koçaslan İlköğretim Okulundan 30 öğrencinin karın ağrısı şikayetiyle Bakırköy Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, burada yapılan ilk müdahalede çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Dağıtılan pamuk şeker ve Osmanlı macunu numunelerinin Hıfzi Sıhha Laboratuvarına gönderildiği bildirilen açıklamada, şöyle denildi: ''Sonuçların birkaç gün içinde alınması beklenecek. Hastane yetkililerinin ilk görüşleri, Osmanlı macunu ve pamuk şekerden bin 500 porsiyon dağıtılmış olmasına rağmen 30 öğrencinin şikayetinin bulunması, aç karnına fazla tüketilmiş olmasından kaynaklanabileceği yönünde.'' Bu arada, bazı öğrencilerin tedavisi hastanede devam ederken, hastane bahçesinde bekleyen öğrenci aileleri açılışta çocuklarının zehirlenmesine tepki gösterdi.