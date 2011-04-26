T24 LogoT24 Logo
Gündem

İKRAMDAN ZEHİRLENEN ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI İYİ İSTANBUL (A.A)

26 Nisan 2011 00:28

-İKRAMDAN ZEHİRLENEN ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI İYİ İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 -  Başakşehir Şahintepe'deki İbrahim Koçarslan İlköğretim Okulu'nda, anaokulu açılışında verilen ikramları yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıl öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Küçükçekmece Akşemsettin İlköğretim Okulunda ve Başakşehir İbrahim Koçaslan İlköğretim Okulu'nda açılan Okul öncesi Anasınıfı Binalarının bugün törenle hizmete alındığı, her iki törende de öğrencilere 750'şer porsiyon olmak üzere toplam bin 500 porsiyon Osmanlı Macunu ve Pamuk Şeker dağıtıldığı ifade edildi. Akşam saatlerine ikinci törenin yapıldığı Başakşehir İbrahim Koçaslan İlköğretim Okulundan 30 öğrencinin karın ağrısı şikayetiyle Bakırköy Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, burada yapılan ilk müdahalede çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Dağıtılan pamuk şeker ve Osmanlı macunu numunelerinin Hıfzi Sıhha Laboratuvarına gönderildiği bildirilen açıklamada, şöyle denildi: ''Sonuçların birkaç gün içinde alınması beklenecek. Hastane yetkililerinin ilk görüşleri, Osmanlı macunu ve pamuk şekerden bin 500 porsiyon dağıtılmış olmasına rağmen 30 öğrencinin şikayetinin bulunması, aç karnına fazla tüketilmiş olmasından kaynaklanabileceği yönünde.'' Bu arada, bazı öğrencilerin tedavisi hastanede devam ederken, hastane bahçesinde bekleyen öğrenci aileleri açılışta çocuklarının zehirlenmesine tepki gösterdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24