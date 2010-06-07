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Dünya

İKÖ: İsrail'in gemi saldırısının sorumluları cezalandırılmalı

İslam Konferansı Teşkilatı Yürütme Kurulu, İsrail'in yardım gemilerine baskınının sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısının ardından dün (6 Haziran 2010) toplanan İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Yürütme Kurulu, sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi.


Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı toplantının sonuç bildirisinde, Türkiye'nin Filistinliler'e verdiği güçlü destek memnuniyetle karşılanırken, üye ülkelerden, bireysel ve kolektif olarak İsrail'in, sivil gemilere yönelik saldırı ve güç kullanımından caydırılması amacıyla uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde önlem almaları talep edildi.


Sivillerin öldüğü ve yaralandığı saldırılarla ilgili uluslararası standartlara uygun tazminat da istenilen bildiride, saldırının kapsamlı biçimde soruşturulması, sivillerin ölümünden sorumlu olanların tespit edilerek cezalandırılması amacıyla uluslararası bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir komisyon kurulması yönünde BM Genel Sekreteri'ne çağrıda bulunuldu.


İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının Filistinliler'in insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtilen bildiride, ablukanın bir an önce kaldırılması talep edildi.


Ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imarı olanaklarının araştırılması amacıyla İKT bünyesinde hükümetlerarası uzmanlar grubu oluşturulması kararının da yer aldığı bildiride, BM Genel Kurulu'nun İsrail ablukasının kaldırılmasına yönelik olarak "Barış için Birlik" temasıyla toplanması amacıyla İKT Genel Sekreteri'nden girişimde bulunması istendi.


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