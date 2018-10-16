İklim modelleri, Grönland üzerindeki hava basıncını doğru hesaplayamıyor

Sibel Deniz / İstanbul, 16 Ekim (DHA) - İklimbilimciler, bilgisayar modellemelerinin Grönland bölgesinde son otuz yılda meydana gelen hava basıncı değişikliklerini doğru olarak hesaplayamadıklarını ve bu sebeple Kuzey Atlantik üzerindeki bölgesel iklim değişikliğini doğru olarak tahmin edilemebileceğini duyurdular.

EurekAlert’in haberine göre bir araştırmaya göre, modellemelerdeki bu yetersizlik, Birleşik Krallık (BK) ve Avrupa’nın bazı kısımları için yapılan bölgesel iklim tahminlerinin yanlış olabileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar gerçek veriyi ve otuz yıllık bir dönem boyunca toplanan modelleme verisini karşılaştırarak, gerçek verinin yaz ayları boyunca yüksek hava basıncında önemli ölçüde artış olduğunu gösterirken, simülasyonların ortalama olarak Grönland bölgesindeki hava basıncında çok az bir düşüş olduğunu gösterdiği bilgisine ulaştı.

Bu veriler arasındaki farklılık, BK ve Avrupa’nın komşu bölgelerindeki meteorolojik koşulların Grönland’daki hava basıncı değişiklikleri ile bağlantılı olmasından dolayı, bu bölgelerdeki bölgesel iklim tahminlerinin doğruluğuyla ilgili önemli sorular yaratıyor.