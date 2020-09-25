İklim krizine dikkat çekmek için Instagram'a katılan doğa tarihçisi Sir David Attenborough, bir milyon takipçiye en hızlı ulaşan isim oldu

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Çektiği doğa belgeselleriyle dünya çapında tanınan Britanyalı doğa tarihçisi ve programcısı Sir David Attenborough, Instagram'da birkaç saat içinde bir milyon takipçiye ulaşarak oyuncu Jennifer Aniston'ın rekorunu kırdı.

Attenborough perşembe günü çevreci görüşlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmak için Instagram'a katıldı.

Doğa tarihçisi, ilk videosunda gezegeni kurtarmayı bir "iletişim mücadelesi" olarak nitelendirdi ve "60 yılı aşkın süredir radyo ve televizyonda konuşuyorum; ancak ilk kez Instagram'dayım" dedi.

Attenborough, "Yeni bir iletişim yöntemi deniyorum, çünkü hepimizin bildiği gibi dünyanın başı belada" ifadelerin kullandı.

Instagram'da 4 saatten biraz uzun sürede bir milyon takipçiye ulaşan Attenborough, bu dalda da yeni bir rekor kırdı. Instagram'da en hızlı bir milyon takipçiye ulaşma rekoru daha önce Aniston'a aitti. Guinness Rekorlar Kitabı, Attenborough'nun rekor kırdığını doğruladı.

Attenborough'nun ilk videosu on milyon kişi tarafından izlendi. Doğa tarihçisinin hesabı 2.7 milyon takipçiyi aşmış durumda.