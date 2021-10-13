İklim krizi: İngiltere Çevre Ajansı, ülkede sellerde yüzlerce kişinin ölebileceği uyarısında bulundu

İngiltere Çevre Ajansı, ülke genelinde seller nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Ajansın hazırladığı rapora göre İngiltere iklim değişikliğinin etkilerine hazır değil.

Bu yıl Almanya'da sellerde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ajans, İngiltere'de iklim değişikliğinin etkilerine hazırlık yapılmaması durumunda bu tür sellerin "er ya da geç yaşanacağını" açıkladı.

'Ya adapte olacağız, ya öleceğiz'

İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd, "Ya koşullara adapte olacağız, ya da öleceğiz" dedi.

Yayımlanmadan önce BBC'nin incelediği rapordaki kıyametvari ifadelerin, hükümetleri ve şirketleri sel, kuraklık ve deniz seviyelerindeki artış gibi tehditlere karşı harekete geçirmesi umuluyor.

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı ülkeyi küresel ısınmanın etkilerinden korumak için mühim önlemler aldıklarını aktardı.

Mevcut koşullar İngiltere'nin 2100 yılında 3 derece daha sıcak olabileceğini gösteriyor.

Fakat 2 derecelik artışın bile yıkıcı etkileri olabilir.

Ajansa göre 2050 yılında beklenen değişimler şöyle:

Londra'da deniz seviyesinde 23 cm artış

Kış yağışlarında yüzde 6 artış

Yaz yağışlarında yüzde 15 azalış

Nehirlerdeki maksimumum debi yüzde 27 artarken, yaz debisinin yüzde 82'ye varan oranda azalması

Günümüzdeki günlük 15 milyar litrelik su ihtiyacına ek olarak 3,4 milyon litre daha su ihtiyacı.

İngiltere Çevre Ajansı Başkanı Emma Howard Boyd, "Doğru adımları atarsak iklim krizi ile başa çıkabiliriz. Ama bunun için vaktimiz azalıyor" dedi ve ekledi:

"Bu yaz Almanya'da 200'e yakın kişi öldü. Burada da er ya da geç aynısı olacaktır. Bu kadar kişinin ölmemesini sağlamanın tek yolu evlerimizi, ofislerimizi ve seyahat araçlarımızı iklim değişikliğinin getireceği aşırı hava olaylarına dayanıklı kılmaktır."

Büyük Britanya Adası'nda bu boyutta bir sel felaketi en son 1953'te gerçekleşmiş; İngiltere'de 307, İskoçya'da da 19 kişi hayatını kaybetmişti.

İngiltere Çevre Ajansı'na göre ülkede iklim değişikliğinin bir diğer etkisi de, temiz suya erişimin zorlaşması olacak.

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı ise 5,2 milyar sterlinlik bir plan ile 336 bin gayrimenkulü su baskını ve kıyı erozyonundan korumayı hedeflediklerini açıkladı.

Bir bakanlık sözcüsü, "İklim değişikliği adaptasyonu hükümetin tüm politikalarına entegre olmuş durumda" dedi.