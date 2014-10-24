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Dünya
Deutsche Welle

İklim konusunda uzlaşı aranıyor

Brüksel’de toplanan AB liderleri, karbondioksit salınımının azaltılması konusunda uzlaşı sağlamaya çalışıyor. Ancak görüşmelerin çetin geçtiği kaydediliyor.

24 Ekim 2014 00:09


Brüksel‘de bir araya gelen AB liderleri, 2030 iklim hedefleri konusunda, hararetli tartışmalar yaptı. Birlik, 2015 yılında Paris'teki uluslararası iklim görüşmeleri için bir hedef belirlemek zorunda.

Almanya Başbakanı Angela Merkel iki günlük zirveye katılmak için geldiği Brüksel'de yaptığı açıklamada, “Değerlendirmeler kolay olmayacak ve bir sonuç alınıp alınamayacağını henüz söyleyemem“ dedi.

Pek çok AB ülkesi, iklim değişikliğinin etkilerini aza indirgemek için karbondioksit salınımının azaltılması gerektiği görüşünde.

AB müzakerelerinde, hane, enerji santralleri, araçlar, uçaklar, çiftlik ve diğer kaynaklardaki salınımların 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltılması amaçlanıyor.

Ancak gözlemciler görüşmelerin cuma günü de devam edeceğini tahmin ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, “Risk yüksek. Brüksel'de iklim konusunda bir anlaşma olmazsa, nasıl gidip Çinlileri ya da Amerikalıları veyahut da daha yoksul ülkeleri nasıl ikna edeceksiniz” şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BrükselParisBaşbakanı Angela MerkelCumhurbaşkanı François HollandeAmerikalılarıDeutsche Welle Türkçe dpa/Reuters/AFP BS/ÇA

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