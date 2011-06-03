-İKLİM KALELİ'YE TAKİPSİZLİK ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin şikayeti üzerine, ''Hakaret'' ve ''İftira'' suçları kapsamında yaptığı soruşturmada, gazeteci İklim Ayfer Kaleli hakkında ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verdi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren tarafından verilen ''takipsizlik'' kararında, Kaleli'nin basına yansıyan bir takım beyanları ile katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğu anımsatıldı. Kararda, söz konusu televizyon programının yayın görüntülerinin RTÜK'ten getirtilerek içerik çözümünün yaptırıldığı, yapılan incelemede Kaleli'nin bu program sırasında sarf ettiği hiçbir sözün hakaret ya da iftira unsurlarını taşımadığının anlaşıldığı kaydedildi. Kaleli'nin, savcılık ifadesinde, 8 Mart 2011 tarihinde katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmalar dışında, basına veya medya kuruluşlarına herhangi bir söz söylemediğini ve açıklama yapmadığını beyan ettiği aktarılan kararda, Kaleli'nin, bazı internet haber siteleri ile bir gazetedeki yorum ve yazıların da kendisine ait olmadığını söylediği belirtildi. Kararda, İklim Ayfer Kaleli'nin, gazete ve internet sitelerinde yer alan yazılarla bağlantısının tespit edilemediği, televizyon programında sarf ettiği sözlerde ise suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verildiği ifade edildi.