İklim için uzlaşı arayışı



Paris'te düzenlenen BM İklim Zirvesi'ne 150 ülkenin devlet ve hükümet temsilcileri katılıyor. Zirveye katılan liderler, küresel ısınmanın azaltılabilmesi için önlem alınmasını talep etti.

Zirvenin ilk gününde BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon işbirliği yapılması ve özverili olunması çağrısı yaptı. Ban, "Böyle bir siyasi an, bir daha asla gelmeyebilir" dedi. Ban, İklim Zirvesi'nin sonunda 'açık bir mesajın' gerekli olduğunu belirtti. Ban, bunun 2100'e kadar küresel ısınmanın iki derece ile sınırlandırılması hedefine ulaşmak için gerekli olduğunu belirtti.

Ev sahibi Fransa’nın Cumhurbaşkanı François Hollande da zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına çağrı yaparak, "Bütün insanlığın umutları sizin sırtınızda" dedi. Hollande, niyet beyan eden bildirgelerin artık yetmediğini, bu haftanın sonuna kadar yeni bir küresel iklim anlaşmasının imzalanmış olması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Barack Obama ise 'ulusal bencilliğe' karşı uyarıda bulundu. Obama, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakılması gerektiğini belirtti. Obama, "Bir şeyler yapma sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de iklimin korunması konusunda dünyaya güçlü bir mesaj gönderilmesini istedi. Merkel, ""Bugün harekete geçmek zorunda olduğumuzu biliyoruz, bu konferansın iddiası olmalı" dedi.

Kalkınmakta olan ülkelerin talepleri

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sanayi ülkelerine, kalkınmakta olan ülkelerle dayanışma içinde olunması çağrısı yaptı. Çin lideri, iklim hedeflerinde farklı ülkelerin durumlarının göz önünde bulundurulmasını istedi. Şi, daha az kalkınmış durumdaki ülkelerin iklim hedeflerine karşın, yoksulluğu azaltmak ve halkın yaşam standartlarını yükseltmek zorunda olduklarını belirtti.

Afrika ülkeleri ise küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılmasını talep ediyor. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, Afrika ülkeleri adına şu ana kadar planlanandan daha fazla mali yardım talep etti. El Sisi, "uzlaşmanın bir takım yükümlülükleri de beraberinde getirmesi şart; 2020 yılına kadar kalkınmakta olan ülkelere yıllık 100 milyar euro yardım yapılması, 2020'den sonra ise bunun iki katına çıkması gerekiyor" dedi.

Sıkı güvenlik önlemleri

13 Kasım'da düzenlenen 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları nedeniyle sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Paris'te adeta kuş uçurulmuyor. İki hafta sürecek olan zirvede, iklime zararlı sera gazı salınımının azaltılması ve küresel ısınmayı 2100'e kadar iki derece ile sınırlandırması öngörülen bir uluslararası iklim sözleşmesi imzalanması hedefleniyor. BM verilerine göre, şu ana kadar 183 ülke iklim hedeflerini sundu. Diplomatlar ve çevreciler zirve öncesi temkinli açıklamalar yapmıştı.