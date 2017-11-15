İklim değişikliğiyle mücadelede ağır adımlar

Bonn'da ikinci haftasına giren BM Küresel İklim Değişikliği Konferansı'nda gezegeni bekleyen çevresel tehlikelere çare aranmaya devam edilirken, atılacak ortak somut adımlar konusundaki görüşmelerin ağır aksak ilerlemesi eleştiriliyor.

İklim değişikliğiyle mücadele görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasının pek çok nedeni bulunuyor. Ancak bir nedeni münferit ülkelerin farklı öncelik ve istekleri. Bu ülkelerden biri Türkiye.

Türkiye, Paris Anlaşması'nı imzalamasına rağmen onay sürecini askıya almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin anlaşmaya taraf olması için en önemli şartı, oluşturulan Yeşil İklim Fonu'ndan pay almayı garantilemek.

Türkiye fondan yardım alamıyor

Türkiye, Paris Anlaşması'nın temelini oluşturan 1992 tarihli BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) göre gelişmiş ülke grubunda olması nedeniyle 100 milyar dolarlık fondan pay alamıyor. Ancak Türkiye, gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alarak fon tarafından desteklenmeyi bekliyor. Gelişmekte olan ülkeler, bu fondan alacakları maddi yardımla çevre dostu teknolojilere yatırım yapacak.

DW'den Jens Thurau'un haberine göre, konferansa katılan Alman heyeti konuya, "Şayet Alman bir politikacı Türkiye'yi gelişmekte olan bir ülke olarak tanımlamış olsaydı, Erdoğan'ın bunu nasıl bir öfkeyle karşılayacağını tahmin edebiliyoruz" yorumuyla yaklaştı.

Bonn'daki konferansa başkanlık eden Fiji, Türkiye ile ilgili sorunun çözümü için Almanya Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jochen Flasbarth'ı görevlendirmişti. Flasbarth'ın sorunu aşmada nasıl bir yol izleyeceği tam olarak netlik kazanmamış olsa da, Ankara'nın Yeşil İklim Fonu dışındaki fonlardan ve Yeşil İklim Fonu ile ortak yapılan çok donörlü programlardan faydalanabilmesi sağlanarak bir orta yol bulunabileceği yorumları yapılıyor.

Suriye Paris Anlaşması'nı imzaladı

Öte yandan BM, Suriye'nin Paris İklim Anlaşmasını imzaladığını açıkladı. Böylece anlaşmayı imzalamayan BM üyesi hiçbir ülke kalmadı. Son olarak Nikaragua, Ekim ayında anlaşmayı imzalamıştı.

ABD ise küresel sıcaklık artışının sanayi devri öncesine kıyasla 2 derecenin altında tutulmasını hedefleyen Paris Anlaşması'nı reddeden tek ülke konumunda. ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında maddi açıdan ülkesine yük olacağı gerekçesiyle ABD'nin anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

Gözlemciler iklim konferanslarında ancak küçük başarılar elde edilebileceği görüşünde. Ancak Almanya Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jochen Flasbarth ise Bonn'daki Konferans'ta kararların titizlikle alındığını ve konferansın planlandığı gibi Cuma günü sona ereceğini açıkladı. Bonn'daki konferanstaki kararların gelecek yıl Polonya'daki zirveye hazırlık niteliği taşıdığı ve nihai kararların Polonya'da alınacağı vurgulandı.

DW/dpa/epd,JT/MK/CÖ

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