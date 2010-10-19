-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ LONDRA (A.A) - 19.10.2010 - Güney Asya ve Afrika'nın doğusunun iklim değişikliğine bağlı risklerden en fazla etkilenecek bölgeler olduğu bildirildi. İngiliz Maplecroft Enstitüsü'nün 170 ülkeyi kapsayan araştırmasında, 30 yıl içinde, iklim değişikliğinin etkilerine en fazla Bangladeş ve Hindistan'ın maruz kalacağı belirtildi. Araştırmaya göre, bu ülkeleri Madagaskar, Nepal ve Mozambik izleyecek. Araştırmaya imza atanlardan Anna Moss, iklim değişikliğinin doğal afetlerin sıklığını ve büyüklüğünü artırdığını gösteren kanıtlara giderek daha fazla rastlandığına dikkati çekerek, çok az ısı artışlarının bile su ihtiyacı ve salgınların artması ile rekoltenin düşmesine yol açabileceğini söyledi. Araştırmada, en fazla nüfus yoğunluğuna sahip, yoksullukla boğuşan ve ekonomisi tarıma dayanan, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edebilecek bir hükümete sahip olmayan Bangladeş'te, kuraklık ve açlık riskinin çok fazla olduğu vurgulandı. Bangladeş'in dışında Pakistan ve Nijerya'nın da bu etkilerle mücadele etme gücünün az olduğu belirtilirken, iklim değişikliğinin 30 yıl içinde doğal kaynakları az, ciddi sağlık sorunlarının bulunduğu ve ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanan yoksul Hindistan'ı fazlaca etkileyeceği kaydedildi.