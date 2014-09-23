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Dünya
Deutsche Welle

İklim değişikliğinde yeni rota

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, dünya liderlerine küresel ısınmayla mücadelede çabalarını artırma çağrısında bulundu.

23 Eylül 2014 21:32


BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, New York'taki İklim Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, dünya liderlerine yaptığı çağrıda sera gazı salınımının azaltılması için daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

Ban, “İklim değişikliği milyarlarca insan için zorlukla kazanılan barış, refah ve fırsatları tehdit ediyor. Bugün dünyayı yeni bir rotaya sokmalıyız. Sizden buna önderlik etmenizi istiyorum” dedi.

Tüm hükümetlerden 2015 yılında Paris'te bir küresel iklim anlaşmasının kabul edilmesine katkı vermesini isteyen Ban, "Tüm ülkeleri küresel ısı artışını 2 santigrat derecenin altında tutmak için kendi paylarına düşeni yapmaya çağırıyorum. Bunun için birlikte maddi kaynakları ve pazarı harekete geçirmeliyiz" dedi.

Bir günlük zirveye, ABD Başkanı Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron da dâhil,120'den fazla dünya lideri katıldı.

Merkel'e eleştiri

Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvede yer almadı. Almanya’da Yeşiller Eşbaşkanı Simone Peter, Başbakan Merkel'in New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne katılmama kararını eleştirdi. Peter, Merkel’in toplantıya katılmamasını, Alman siyaseti açısından fiyasko olarak nitelendirdi.

Federal Çevre Bakanı Barbara Hendricks ise Merkel’in tutumunu savundu. Hendricks, Alman hükümetinin iklim konusunda üzerine düşeni yaptığını ifade ederek, "Herkes Almanya’nın iklim koruma konusundaki öncü rolünü biliyor" dedi. Zirvede Almanya’yı Federal Kalkınma Bakanı Gerd Müller temsil ediyor. Türkiye‘den de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İklim Zirvesi'ne katıldı.

Zirve öncesi hafta sonu 150'den fazla ülkede düzenlenen gösterilerde yüz binlerce kişi, liderlerin küresel ısınmaya karşı harekete geçmesi talebinde bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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