-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ŞARABI DA ETKİLEDİ ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Fransız bilimadamları, iklim değişikliğine bağlı olarak şarabın son 30 yılda alkol oranının giderek artmasının önüne geçmeye, bu arada da şarabın aromasını muhafaza etmeye çalışıyor. Önemli şarap üretimi kapasitesine sahip Fransa'nın güneyinde 80'li yıllarda üretilen şarap ortalama yüzde 10 ila 11 alkol içerirken, bu oran bugün yüzde 13 ila 14, hatta daha sıcak hasat bölgelerinde yüzde 15'e kadar çıkıyor. Şaraptaki bu değişimin tek sebebi olmasa da, daha yüksek sıcaklık, daha kuvvetli güneşlenme ve azalan yağış oranı nedeniyle üzüm bağlarında ve şişelerde iklim değişikliğinin etkisi daha fazla hissediliyor. Aşırı buharlaşma nedeniyle su kaybeden üzümler, böylece daha şekerli bir karışıma sahip oluyor, fermantasyon sırasında da şeker alkole dönüşüyor. Bunun önüne geçmek ve daha düşük şeker oranına sahip ürün almak için şarap üreticileri, üzümü daha erken hasat ederken, bu yöntem sadece beyaz ve roze şaraba uygulanabiliyor ve şarabın aromasını sağlayan olgun meyveyi garanti etmiyor. Fransız şarap üreticilerinin uyarısı üzerine harekete geçen Fransa Tarım Araştırmaları Enstitüsü (Inra), üzümün yetiştirilmesinden şişelenmesine kadar şarabın tüm üretim aşamalarını mercek altına aldı. Güneydeki Aude bölgesinde yer alan Pech Rouge'da deneysel çalışmalarını dört yıl süreyle sürdürecek enstitü ekibinin, üreticilere alkol seviyesi yüzde 9 ila 11 olacak şarap üretimi için yeni bağcılık ve yetiştirme yöntemleri sunması bekleniyor. Araştırmacılar bunun dışında, şekerin alkole dönüşmesini sınırlayacak özel mayalanma yöntemlerini de gözönünde bulunduruyor.