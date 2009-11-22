İklim bilimcilere hacker baskını

T24 - Rus hacker’lar, küresel iklim değişikliği konusunda dünyanın önde gelen kurumlarından birine sızıp ünlü bilim adamlarının kişisel yazışmalarını ele geçirdi. İnternete sızan bu belgelere dayanılarak, bazı uzmanların, bilimsel verileri siyasi amaçlarla tahrif ettiği iddia ediliyor.



Küresel ısınma konusunda dünyanın en önemli merkezlerinden olan İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi İklim Araştırma Birimi’nin bilgisayarları, hafta içinde Rusya’dan bağlanan bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Doğal ve insan kaynaklı iklim değişikliği konusunda uzman bilimadamlarına ait 1000’i aşkın e-posta mesajı ve 100 kadar belge internet üstünden çalındı.

Önceki gün “The Air Vent” adlı bir blogda yayınlanan bazıları 15 yıllık belgeler, dün de Washington Post’tan The Guardian’a dek birçok saygın gazeteye haber oldu. Sanal hırsızlık üniversite tarafından da doğrulandı. Belgelere eşlik eden ve imza içermeyen açıklamada şöyle deniyor: “Mevcut haliyle iklim biliminin gizlenemeyecek kadar önemli bir konu olduğunu düşündük. Bu yüzden, e-posta ve belgelerden oluşan ve rastgele seçilen bu belgeleri size sunuyoruz. Umarız bu bilim ve arkasındaki insanlar hakkında bir fikir edinirsiniz.”



‘İklimgate’ mi petrol lobisi mi

Olayı “iklimgate skandalı” diye tanımlayanlar da var; ancak çoğu bilimadamı, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir “vaka” olduğuna dair genel bir konsensüs bulunduğunu ve bunun onlarca araştırmayla kanıtlandığını söylüyor. Sızan yazışmalarda geçen ifadelere, kendi bağlamları dışında anlamlar atfedildiği belirtiliyor.

Şüphecilere göre, siyasi ve ekonomik çıkar peşinde koşan çevreler, küresel ısınma “terörü” yaratmakla meşgul. Ancak bu gruba dahil olan birçok “aktivistin” de, petrol şirketleriyle bağlantısı var.

Küresel ölçekte alınması planlanan önlemler arasında, petrol gibi karbon bazlı enerji kaynaklarının terkedilip, yenilenebilir enerjiye geçilmesi de var.



Sıcaklığı artıran ‘sahtekarlık’

Belgelerde isimleri de verilen bilimadamlarının, Birleşmiş Milletler’e bağlı İklim Değişikliği Paneli’nin yayınladığı araştırmaları manipule etmeye çalıştığı, küresel ısınmayı “abartılı” ve “tamamen insan kaynaklı” göstermeye çabaladığı öne sürülüyor. Profesör Phil Jones ve Keith Briffa gibi ünlü uzmanlara ait yazışmalardan bazı örnekler şöyle:



* “Sonra 20 yılın gerçek sıcaklık değerlerini artırmanın bir hilesini (trick) buldum. Sıcaklık düşüşünü saklayacağım.”

* (İklim değişikliğine şüpheyle bakan ünlü bir uzmanın ölümünden bahsederken) “Aslında bu mutlu bir haber.”

* “Şimdiye kadar daha çok ısınma tespit etmeliydik, ama olmuyor. Herhalde eldeki veriler yanlış. Gözlem sistemlerimiz yetersiz olabilir.”