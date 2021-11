İklim aktivistleri, 24 Eylül'de Kadıköy'de bir araya gelecek

İklim krizine karşı acil ve etkili adımlar atılmasını talep eden iklim aktivistleri, tüm dünyayla eş zamanlı olarak 24 Eylül Cuma günü İstanbul Kadıköy’de greve çıkıyor.

Fridays for Future Türkiye, Youth for Climate ve Roots and Shoots’un çağrı yaptığı ve birçok kurum tarafından desteklenen iklim grevinde aktivistler, saat 12.00 ile 14.00 arasında Kalamış Parkı’nda düzenlenecek vegan piknikte bir araya gelecek.

Saat 17.00’de Kadıköy’deki Eminönü İskelesi önünde toplanacak iklim aktivistleri, basın açıklamasının ardından Müze Gazhane’ye kitlesel yürüyüş düzenleyecek. Grev, saat 18.00’de Müze Gazhane’de düzenlenecek forumlar ve konserler ile devam edecek.

“Biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman?”

İklim grevi için yapılan çağrıda “24 Eylül’de hep birlikte iklim için birleşeceğiz. Gençler olarak geleceğimizi ve herkes için iklim adaleti talep ediyoruz. Yerel ve merkezi yönetimleri, gelecekte yaşamı mümkün kılacak şekilde, iklim krizi ile mücadelenin bir parçası olmaya ve adım atmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Küresel çapta düzenlenen iklim grevine milyonlarca kişinin katılacağı dile getirilen açıklamada “24 Eylül Cuma günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de İstanbul’daki gençler tarafından gerçekleştirilecek Küresel İklim Grevi’nde hep birlikte olmanın gücüne inanıyoruz. Biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman?” denildi.

Grev öncesi pankart atölyesi

İklim grevinin öncesinde dışarıdan katılıma açık bir pankart atölyesi düzenleneceği hatırlatılan çağrıda, “Taleplerimizi renkli ve anlamlı kılmak için 19 Eylül saat 15.30’da Müze Gazhane’de gerçekleştirilecek pankart atölyesinde buluşuyoruz” bilgisi paylaşıldı.

İklim grevi hakkındaki detaylı bilgiler ve konser programları ilerleyen günlerde çağrıcı örgütlerin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.