İklim aktivisti Greta Thunberg: Koronavirüs trajedisi acil durumlarda hızlı harekete geçebileceğimizi gösterdi

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17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının dünyanın küresel bir kriz karşısında gerekli güçlerle harekete geçebileceğini ortaya koyduğunu söyledi.

İsveç'ten Sweden Radio'ya konuşan aktivist Thunberg, Covid-19 pandemisinin iklim açısından hiç olumlu bir gelişmeye neden olmadığını söyledi. Thunberg, pandemi nedeniyle değişen günlük hayatın iklim kriziyle başa çıkmak için gereken adımlarla yalnızca küçük bir benzerliği olduğunu söyledi.

Thunberg, "Koronavirüs trajedisi iklim konusunda bir acil durumda ne yapılması ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini göstermesi dışında hiç uzun vadeli pozitif etki yaratmadı. Koronavirüs krizinde bir anda gerekli güçlerle harekete geçtik." dedi.

Thunberg, güçlü konumdaki insanların Covid-19 döneminde "gereken her şeyi yapacaklarını" söylediklerini ve "insan hayatına bedel biçemezsiniz" sözlerini hatırlattı. Thunberg, "Hava kirliliğinden milyonlarca insan öldüğünde buna bedel biçebiliyoruz" dedi.