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Dünya

İklim aktivisti Greta Thunberg, kampanya çalışmalarının ardından okula döndü

25 Ağustos 2020 08:25

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bir yılı iklim kampanyalarıyla geçirdikten sonra bu yıl okula döndüğünü söyledi. 

İki yıl önce İsveç parlamentosu önüne iklim için okul grevlerine başlatan ve dünya çapında genç aktivistlerin katılımıyla yaygınlaşan iklim krizine karşı farkındalık eylemlerinin öncüsü 17 yaşındaki Thunberg, Twitter'dan "Okula ara verdiğim süre sona erdi ve yeniden okulda olmak çok güzel" yazdı. 

Thunberg'in hangi şehirde ya da okulda okuduğu bilinmiuot. 

Thunberg, geçen yıl okula uzaktan eğitimle katılmaya başlamıştı uçakların karbon emisyonuna etkisini kanıtlamak için Atlantik Okyanusu'nu tekneyle gemişti. 

 

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