İklim aktivisti Greta Thunberg bu kez sahnede şarkı söyleyerek dans etti

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim aktivistleri tarafından düzenlenen bir konserde Rick Astley'in 'Never Gonna Give You Up' şarkısını seslendirdi ve dans etti.
Genç iklim aktivistleri, kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler COP26 iklim konferansı öncesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelerek konserler düzenledi.
Thunberg, sahneye çıkarak Rick Astley‘in 80’lerin 'Never Gonna Give You Up' şarkısını söyleyerek dans etti.
Thunberg, ülkelerin bir araya gelerek iklim krizine karşı atılacak adımları konuşacağı Cop26'ya ilişkin beklentileri sorusu üzerine "Bu COP da herhangi bir büyük değişikliğe yol açmayacak" dedi.