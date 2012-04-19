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Dünya

İkizlerini dünyaya getirirken kalbi 4 kez durdu

İngiltere'de 33 yaşındaki George Cormack'ın ikizlerini dünyaya getirirken 4 kez kalbi durdu, felç geçirdi... 3 ayda iyileşti ve konuşmayı yeniden öğrendi.

19 Nisan 2012 08:40

İngiltere'de 33 yaşındaki George Cormack'ın ikizlerini dünyaya getirirken 4 kez kalbi durdu, felç geçirdi... 3 ayda iyileşti ve konuşmayı yeniden öğrendi.


Hürriyet'in haberine göre, İngiltere’de George Cormack (33) yıllardır annelik hasreti çektikten sonra geçen yıl hayaline kavuşup ikiz bebeklere hamile kaldı ve geçen haziranda doğum yaptı. Cormack, ilk bebeğini dünyaya getirdikten sonra 4 kez kalbi durdu ve felç geçirdi. 20 bin doğumda bir görülen aksilikle bebeği çevreleyen sıvı ve diğer kalıntılar rahim yoluyla annenin kan akışına girdi. İkinci bebek ise doğduğunda nefes almıyordu. Doktorlar, hem anneyi  hem de bebeğini kurtarmayı başardılar.

 

Felç, konuşma merkezini etkiledi

 

Ancak George Cormack’in sağlığına kavuşması üç ay aldı. Üstelik geçirdiği felç, beynin konuşma merkezini etkilediği için konuşmayı unutmuştu. Mucize anne, bir mucize daha gerçekleştirip terapist yardımı ile bir bebek gibi konuşmayı yeniden öğrendi. Cormack duygularını, “Kim olduğumu ve ne yaptığımı bilmez haldeydim” diye anlattı.

 

George Cormack, doğum sonrasında iyileşebilmesi için yapay koma durumuna sokuldu. Kademeli olarak uyandırılan genç anne, bir çocuk gibi konuşmayı yeniden öğrenirken en büyük yardımcısı konuşma terapisti Alison Wren oldu. Wren, “Böyle kararlı bir hasta görmedim. Bugün geldiği
nokta mucize” dedi.


 

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