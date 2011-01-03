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Dünya

İKİZLER 11 YIL SONRA ÜÇÜZ OLDU ANKARA (A.A)

03 Ocak 2011 13:14

-İKİZLER 11 YIL SONRA ÜÇÜZ OLDU ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - İngiltere'de 11 yaşındaki ikizler, dondurulmuş embriyon sayesinde üç ay önce doğan kardeşleriyle birlikte üçüz oldular.  Daily Mail'in haberine göre, Lisa ve Adrian Shepherd çifti, çocuk sahibi olmak için bir uzmana gittiler. Tedavi sırasında kadının yumurtalarından 14'ü döllendirildi. Embriyonlardan ikisi kadının rahmine yerleştirilirken, diğerleri donduruldu. Bu suni döllenme yoluyla iki kız kardeş dünyaya geldi.  Çift, geçen yıl aynı kliniğe giderek bir çocuk daha istediklerini bildirdi. Doktorlar, 11 yıl önce dondurulan embriyonlardan birini daha kadının rahmine yerleştirerek hamile kalmasını sağladı. Bu hamilelikten üç ay önce doğan kız çocuğu, 11 yaşındaki ablalarıyla üçüz oluşturdu.

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