İkizköylü Nejla Işık: Muğla bu kadar yanmışken bizim ormanımızı kesmek istiyorlar, bu akıl alır bir şey mi?

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Işık, Muğla İkizköy’de termik santral için orman içinde kömür ocağı açılmasını engellemek amacıyla temmuzdan bu yana yapılan eylemleri anlattı.

Muğla'daki Akbelen ormanında termik santrale kömür temin etmek için maden yapılması amacıyla ağaç kesimi planlanan İkizköy'ün sakinlerinden Nejla Işık , "Bir ağaç daha kestirmeyiz. İkizköylüler direnecek, vermeyecek ormanını" dedi. Işık, Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarına da dikkat çekerek, "Muğla bu kadar yanmışken bizim ormanımızı kesmek istiyorlar, bu akıl alır bir şey mi?" ifadesini kullandı.

Durumu mahkemeye taşıdıklarını ve adalete güvenmek istediklerini söyleyen doğma büyüme İkizköylü olan Nejla Işık’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kömür çıkartıp elektrik üreteceklermiş. İkizköy’ün geri kalan kısmında her şeyi yok ettiler. Ben de dahil olmak üzere buranın yerlileri olarak bir avuç toprağımızı vermek istemiyoruz. Termik santral işleticisi şirket hem köylünün elinden toprağını almak için ihbarnameler gönderiyor , hem de Akbelen Ormanı’nı kesmek istiyor.

"Bir tarafta tarım arazilerimiz, bir tarafta 740 dönümlük Akbelen Ormanı var. Ağaçları keserse burası nefessiz kalır. Şu an bile her sabah kömür kokusuyla uyanıyoruz. Akciğer ve astım hastası olanlar burada yaşayamıyor. Akbelen Ormanı'nı kaybetmemek için 17 Temmuz'dan bu yana burada nöbet çadırı oluşturduk.

"Çıkan orman yangınlarıyla buranın hiçbir alakası olmamasına rağmen burada 'yangını önlemek için' diyerek 100 ağacımızı daha kesmişler. Sesleri duyar duymaz geldik. Hemen onları oradan çıkarttık. Jandarma, afet alanında bulunmamamızı söyleyerek bizi çıkarmak istiyor ama bulunduğumuz alan şahsa ait.

"Muğla, yandı bitti, kül oldu. Akbelen Ormanı bizim için artık çok daha önemli ve biz burayı terk etmiyoruz. Ormanlar bu kadar yanıyorken burada ağaç kesmeye hakları olabilir mi?"