İkizdereliler taş ocağı projelerini kaymakamlık önünde protesto etti: Ormanlarımızı, derelerimizi bir avuç talancıya yok ettirmeyelim

Rize’nin İkizdere ilçesinde taş ocağı açılmaması için 131 gündür direnen Gürdere köylüleri, kaymakamlık önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, İstanbul’dan gelen doğaseverler de destek verdi. Basın açıklamasında, “Geçmişimize sahip çıkalım. Bize atalarımızdan miras kalan ormanlarımızı, derelerimizi bir avuç talancıya yok ettirmeyelim” mesajı verildi.

İkizdereliler, doğaseverlerle birlikte bugün İkizdere Kaymakamlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında, “İkizdere bizimdir, bizimle özgürleşecek”, “Cengiz defol, İkizdere bizimdir" ve "Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. Grup adına açıklamayı okuyan Halit Yılmaz, “Geçmişimize sahip çıkalım. Bize atalarımızdan miras kalan ormanlarımızı, derelerimizi bir avuç talancıya yok ettirmeyelim” diye konuştu.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Doğaya karşı savaşı kazanan yok"

“Uzun zamandır ülkemiz üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Felaketlerden kurtulamıyoruz. Memleketimizin her yanı yangın ve sel felaketleri ile sarsılıyor. Doğaya karşı insanın verdiği zarar, misli ile geri ödeniyor. Ve hepimiz biliyor ki bu savaşın kazananı yok.

"Ekosistem yok ediliyor"

İkizdere’miz de bu doğa tahribatından fazlasıyla nasibini alıyor. Yıllardır yapılan HES projeleri ile derelerimiz, ormanlarımız katlediliyor. HES projelerine karşı çıkıp bu projelerin İkizdere’mize vereceği zararları konusunda uyaran hemşerilerimizin söylediği her musibetle karşı karşıya kaldık, kalacağız. Doğamızın tahribatı HES projeleri ile kalmayıp yakın zamanda bu sefer de taş ocağı saldırıları ile devam ediyor. Kapse-Şimşirli taş ocağına karşı çıkmamamızdan cesaret alan doğa katilleri, bu sefer Cevizlik-Gürdere'de devasa bir taş ocağına başladılar. Ağaç katliamları, derelerimizin yok edilmesi ile ekosistem geri dönülmez biçimde yok edilmektedir. Eşsiz vadileri, ormanları, dereleri ile kusursuz bir doğaya sahip olan İkizdere yok ediliyor. Kapse-Şimşirli ile başlanan ve İskencedere vadisi ile büyütülen taş ocaklarını durduramazsak bu ateş hepimiz yakacak.

"Ormanlarımızı, derelerimizi bir avuç talancıya yok ettirmeyelim"

Bugün Gürdere köyünün başına gelen felaket yarın taş ocağı merkezine dönen İkizdere'de bütün vadileri, yaşam alanlarını tarumar edecektir. Geçmişimize sahip çıkalım. Bize atalarımızdan miras kalan ormanlarımızı, derelerimizi bir avuç talancıya yok ettirmeyelim. Bu doğa içinde yaşayanlarla birlikte bir bütündür. Ayısından çakalına, domuzuna kadar bütün yaşayanların ormanlarına kadar yaşam haklarını ortadan kaldıramayız. Hiçbir siyasal farklılık gözetmeden sadece İkizdere’mizi korumak adına amacımız bu talanı durmak olsun. Hep beraber tek yumruk olursak bu yıkımları ortadan kaldırabiliriz.”

Yöre halkı ve doğaseverler, daha sonra inşaat alanına gitmek istedi ancak jandarma, ormandaki patika yolu kapattı. Vatandaşların alana gitmesini engelleyen jandarma, ayrıca slogan atılmamasını istedi.