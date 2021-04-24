İkizdere'de köylüler, yapılmak istenen taş ocağına karşı vadi girişini arı kovanlarıyla kapattı

İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’ne taş ocağı yapmak isteyen Cengiz İnşaat’a karşı köylülerin mücadelesi devam ediyor. İki gün önce vadiye iş makinesi sokan Cengiz İnşaat’a direnen köylüler, eylemleriyle iş makinelerinin alandan ayrılmasını sağladı.

Sabah erken saatlerinde vadiye geri dönen köylüler, iş makinelerinin yeniden bölgeye girme ihtimaline karşılık, vadi girişini arı kovanlarıyla kapattı.

Güvenlik güçlerinin önlem aldığı vadiye, henüz şirket araçları giriş yapmadı. Bu sırada köylülerden oluşan bir heyet kaymakamla görüşmeye giderken, alanda kalan köylüler ellerinde dövizlerle nöbet tutmaya devam etti.