İkizdere'de Cengiz İnşaat'ın taş ocağı projesi için bilirkişi "usulsüz" kararı verdi

Rize İdare Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda geçen ay İkizdere İşkencedere Vadisi'nde keşif yapan bilirkişi heyeti raporun hazırlanması için verilen 30 günlük sürenin ardından vadide yapımı devam eden taş ocağı ile ilgili kararını verdi. Bilirkişi heyeti raporunda, İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenilen taş ocağının proje tanıtım raporunun usulüne uygun hazırlanmadığı ve vadide taş ocağı yapılmasının uygun olmadığı yönünde görüş açıkladı.

Gazeteduvar'ın haberine göre, davanın avukatlarından Yakup Okumuşoğlu, bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu henüz tam olarak okumadığını belirterek "Ancak sonuç bölümüne bakıldığında yapılan taş ocağının usulsüz olduğu belirtilmektedir. Bu şekliyle de olsa sonucun mücadele edenlerin lehine bir karar olduğunu söylemek mümkün" dedi.

"3 aydır keşif yapılamadı"

Yakup Okumuşoğlu, geçen ay bilirkişi heyetinin yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, proje dosyasında bulunan bazı hususların mahkemeye sunulan raporda bulunmadığını belirterek şunlaır söylemişti: "Mahkemeden bu raporların hangi tarihte dosya içerisine girdiğini, sonradan ekleme yapılıp yapılmadığını denetlenmesini istedik. Mahkemeye eleştirilerimizi yaptık. 3 aydır keşif yapılamadı. Yürütmeyi durdurma kararı verilmedi. Burada kesilen ormanın illa orman davası ile gündeme getirilmesi gerekmiyor. Bu bir çevre davası. Yürütmeyi durdurma kararı verilebilirdi. Tebligatların geciktiğinden bahsettik. Bilirkişi heyetinin değiştirilmesi gerektiğini söyledik. Keşif usulü açısından bir sorun yok. ama rapor ister lehimize ister aleyhimize olsun burada çok sayıda ağaç kesildi.”