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İkiz plaka alarmı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

28 Haziran 2017 13:00

Kocaeli’nin Kartepe İlçesi’nde, İstanbul’a TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’ndan giden plakaları aynı olan iki minibüs Plaka Tanıma Sistemi’nce tespit edildi. Durdurulan minibüsler incelemeye alınırken, sürücüleri gözaltını alındı.

Gece saatlerinde, Kütahya ve Kastamonu’dan İstanbul’a giden plakaları 34 JC 7744 olan iki minibüs,Plaka Tanıma Sistemi’nce tespit edilince polis alarma geçti. Bir minibüs TEM Otoyolu’ndan, diğer minibüs D-100 Karayolu’ndan ilerleyerek polisten kaçmaya çalıştı. Durdurulan iki minibüs Kartepe İlçesi’ne getirilerek incelemeye alındı.

Gözaltına alındılar

Polis durdurdukları bir minibüsün ruhsat bilgilerinden hakkında yakalama kararı olduğunu, diğer aracın da ruhsat ve plakalarının sahte olduğunu belirledi. Yakalama kararı olan minibüsün arka plakasının sahte ön plakasının gerçek olduğu, diğer minibüs ise ön plakanın sahte arka plakanın ise gerçek olduğu tespit edildi. Servis aracı olarak kullanılan araçların sürücüleri O.Ç. ile A.S. gözaltına alınırken, minibüsler otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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