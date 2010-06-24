İkiz kulelerde 72 insan kalıntısı bulundu

T24- 11 Eylül saldırılarının üzerinden 9 yıl geçti. Anca saldırının hedefinde olan Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu bölgede hala kurbanların kalıntıları bulunuyor.





Son olarak New York'ta 72 insan kalıntısı bulunması, kurban ailelerinin acılarını tazeledi.





Saldırının olduğu "sıfır noktası" olarak adlandırılan bölge ile hemen yakınındaki sokaklarda iki ayı aşkın süredir kazı çalışmaları yürütülüyordu.





Bu kazı çalışmalarında bulunan 72 kalıntıdan bazıları daha önce öldüğü kesinleşen, bazıları ise kayıp ilan edilen kurbanlara ait.





Zira 11 Eylül saldırılarında öldüğü belirtilen 3 bin kişiden sadece 1800'üne ait ize rastlandı. Bini aşkın kişiye dair ise hiçbir iz bulunamadı.





11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine yolcu uçaklarıyla düzenlenen saldırıda, ikiz kuleler yanarak yıkılmış ve binada bulunanların birçoğu kaçmaya fırsat bulamamıştı.

