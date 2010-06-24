T24 LogoT24 Logo
Dünya

İkiz kulelerde 72 insan kalıntısı bulundu

11 Eylül saldırılarında yıkılan ikiz kulelerin yakınında 72 insan kalıntısı bulundu.

24 Haziran 2010 03:00

T24- 11 Eylül saldırılarının üzerinden 9 yıl geçti. Anca saldırının hedefinde olan Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu bölgede hala kurbanların kalıntıları bulunuyor.


Son olarak New York'ta 72 insan kalıntısı bulunması, kurban ailelerinin acılarını tazeledi.


Saldırının olduğu "sıfır noktası" olarak adlandırılan bölge ile hemen yakınındaki sokaklarda iki ayı aşkın süredir kazı çalışmaları yürütülüyordu.


Bu kazı çalışmalarında bulunan 72 kalıntıdan bazıları daha önce öldüğü kesinleşen, bazıları ise kayıp ilan edilen kurbanlara ait.


Zira 11 Eylül saldırılarında öldüğü belirtilen 3 bin kişiden sadece 1800'üne ait ize rastlandı. Bini aşkın kişiye dair ise hiçbir iz bulunamadı.


11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine yolcu uçaklarıyla düzenlenen saldırıda, ikiz kuleler yanarak yıkılmış ve binada bulunanların birçoğu kaçmaya fırsat bulamamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24