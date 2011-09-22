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Dünya

İkiz kuleler yakınındaki İslam merkezi kapılarını açtı NEW YORK (A.A)

22 Eylül 2011 16:11

-İkiz kuleler yakınındaki İslam merkezi kapılarını açtı NEW YORK (A.A) - 22.09.2011 - 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler yakınına yapılan İslam Kültür Merkezi açıldı. New York'ta dün akşam hizmete giren İslam Kültür Merkezi'nde açılış dolayısıyla bir tören düzenlendi. İkiz Kulelere çok yakın olmasından dolayı eleştirilerin hedefi olan merkezin açılış töreninde, müzik gösterisi ile farklı etnik kökenlerden gelen New York'lu çocukları gösteren bir fotoğraf sergisi düzenlendi.  Açılıştan önce ofisinde AP'ye konuşan Park51 adlı projenin arkasındaki isim Şerif El Cemal, proje ile ilgili olarak yaptıkları en büyük hatanın, başlangıçtan itibaren 11 Eylül kurbanlarının ailelerini çalışmalarına dahil etmemek olduğunu söyledi. Merkezin danışma kurulunda şimdi 11 Eylül kurbanlarının aile üyelerinden birinin de bulunduğunu vurgulayan El Cemal, ''Önceleri bizim bu özel projemiz ile ilgili olarak, sevdiklerini kaybeden aileler ile görüşmeler yapmak gibi bir sorumluluğumuz olduğunu anlamadık'' dedi. Toplum liderleri ile de gerçek anlamda irtibat kurmadıklarını kaydeden El Cemal, projeye artık onları da dahil ettiklerini söyledi. Merkezin tüm inançlara açık olduğunu vurgulayan El Cemal, 'New York'un Çocukları' adlı sergideki fotoğrafların, Yahudi asıllı Danny Goldfield tarafından çekildiğini belirtti. El Cemal, merkezde 11 Eylül saldırılarında hayatlarını kaybedenler için bir anıtın da yer aldığının altını çizdi.  El Cemal ayrıca, 15 katlı binada sadece ibadet yeri değil aynı zamanda büyük bir toplantı salonunun yanı sıra, eğitim alanları, havuz, restoran, kreş, spor salonu, aşçılık kursu ve sanat atölyelerinin de bulunacağını bildirdi.

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