"İkiz krizler ve artan öfke": ABD basını George Floyd protestolarını nasıl gördü?

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ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında ensesine diziyle baskı yapmak suretiyle boğarak öldürdüğü George Floyd isimli siyah vatandaşın ardından ABD gazeteleri günlerdir süren kalabalık protestoları manşetlerine taşıdı. Gazetelerin ilk sayfasında protestolara ilişkin fotoğrafların yanısıra ABD'de 1 milyon 800 bine yaklaşan Covid-19 vakaları hatırlatıldı.

The Guardian'ın yaptığı derlemeye göre, New York Times gazetesi, pazartesi günü ilk sayfasına "İkiz krizler ve artan öfke ABD'yi sarsıyor" manşetine yer verdi. Gazetenin ilk sayfasına günlerdir pek çok şehirde süren protestolardan kareler taşındı. "Pandemi ulusun sinirlerini sınıra taşıdı" ve "Protestolardan videolar agresif polis müdahalesini mercek altına aldı" ifadeleri kullanıldı.

Washington Post gazetesi ise ülkedeki yükselen gerilimi "Protestolar yoğunlaşırken ABD uçurumun kenarında" manşetiyle aktardı. Gazetenin editoryel yazısında "Şehirler yanarken Trump'ın megafonu daha iyi meleklerimizin seslerini boğuyor" ifadelerine yer verildi ve Donald Trump "Baş bölücü" olarak nitelendirildi.

Boston Globe gazetesi pazar sayısının ilk sayfasına "Virüsün hikâyesi" ve "Liderlerden sükûnet çağrısı, huzursuzluğa destek" başlıkları taşındı.

San Francisco Chronicle isimli yerel gazete pazar sayısının ilk sayfasında Oakland'daki protestolara ilişkin bir fotoğrafla birlikte "Irklar içinde Koronavirüs vakalarında dramatik artış" haberine yer verdi. Haberde ABD'de azınlıkların Covid-19 salgınından etkilenme oranından çok daha fazla olduğu aktardıldı. Gazetenin baş yazısında "Trump'ın ulusal krizde liderlik başarısızlığı" ifadelerine yer verildi.

Chicago Tribune gazetesinin pazar sayısı yanan bir aracın fotoğrafını paylaşarak "Protestolar kaosa yol açıyor" başlığını manşete taşıdı. Gazetenin baş yazısında "Polis reformu için gerçekleşen isyanda sıfır tolerans" ifadeleri kullanıldı ve "Ulus çapında polis şiddetinin meşruluğunun sona ermesi için isyan gerçekleşiyor" denildi.