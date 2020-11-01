İkiz kardeşleri kurtarılan, bir kardeşi vefat eden üç yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarılması için umutlu bekleyiş sürüyor

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nda kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altında olan üç yaşındaki Elif Perinçek’in yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.



Depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 14’ü sağ olmak üzere 24 kişiye ulaşıldı.

Enkazın altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz çocukları Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtarılmıştı, oğlu Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Perinçek ailesinin üç yaşındaki kızı Elif ise hala enkaz altında bulunuyor.

'Üç yaşındaki bir çocuk ne kadar dayanır'

Elif'in yakınları, apartmanın enkazı başında, ekiplerden gelecek haberi bekliyor.

Herkesten Elif için dua etmesini isteyen dayı Özgür Dereli, “Kardeşim ve iki yeğenimin sağlık durumları iyi. Ancak Umut’umuzu kaybettik. Elifimiz ise hala enkazın altında. Bulunduğu yerde beton bloklar olduğu için ekipler oldukça hassas bir çalışma yürütüyor. O yüzden henüz ulaşamadılar. Binanın sol tarafta rahatlıkla çalışabiliyorlar. Ancak 3'üncü ve 4’üncü katlarda insanlar zarar görmesin diye dikkatli davranıyorlar. Elif'imizden umutlu haberler bekliyoruz, ancak her geçen dakika tedirginliğimiz artıyor. AFAD ekipleri de sık sık gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Biraz daha zaman alacak çünkü beton bloklar ekipleri zorluyor. Üç yaşındaki bir çocuk ne kadar dayanır bilmiyorum ama biz dayanmak zorundayız. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor” dedi.