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Dünya

İkiz Bush'lardan küçük Obama'lara mesaj

Bush'un ikizleri, yeni Başkan Barack Obama'nın kızlarına, "Bu büyülü mekanda iyi eğlenceler" diledi

21 Ocak 2009 02:00

ABD'nin dün görevi devreden başkanı George W. Bush'un ikizleri, yeni Başkan Barack Obama'nın kızlarına, "Bu büyülü mekanda iyi eğlenceler" diledi.

Wall Street Journal'daki habere göre, Jenna ve Barbara Bush, Obama'nın kızları Sasha ve Malia'ya yazdıkları mektupta, Beyaz Saray'dan çok güzel anılarla ayrıldıklarını anlattı.

Jenna ve Barbara Bush, babalarından çok daha önce dedeleri George Bush'un başkanlığı dönemini hatırlatarak, Beyaz Saray'a ilk geldiklerinde 7 yaşında olduklarını belirttiler.

Gazetede yayımlanan mektupta, Bush'un ikizleri, Obama'nın kızlarına, "sadık arkadaşlar edinmeleri" ve "böylesine büyülü bir yerde gençliğinizin keyfini çıkarmaları" tavsiyesinde bulunuyor.


Malia (solda) ve Sasha Bush

Obama'nın kızlara söz verdiği köpek meselesine de değinen ikizler, "Hayvanlarınızı candan sevin, çünkü bazen sadece hayvanların size verebileceği huzura ihtiyacınız olacak" diyor.

Beyaz Saray'da yaşamanın avantajlarının yanı sıra bazı hoş olmayan durumların da bulunduğunu belirten ikizler, "Çoğu kişi babanızı tanıdığını sanıyor, ama sizin doğduğunuz gün onun neler hissettiği, okuldaki ilk gününüzde ne kadar gurur duyduğu ve sizin onun kızları olmayı ne kadar sevdiğiniz hakkında hiçbir fikirleri yok. Dolayısıyla tavsiyemiz çok önemli: Babanızın gerçekten kim olduğunu asla unutmayın" ifadelerine yer veriyor.

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