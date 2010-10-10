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Dünya

İKİZ ASTRONOTLAR UZAYDA BULUŞACAK ANKARA (A.A)

10 Ekim 2010 00:04

-İKİZ ASTRONOTLAR UZAYDA BULUŞACAK ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), ikiz astronotlar Scott Kelly ve Mark Kelly'nin uzayda bir araya geleceklerini bildirdi. NASA yetkilileri, Scott Kelly'nin Perşembe günü Kazakistan'daki Baykonur üssünden altı aylık bir görev için Rus Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gittiğini, ikiz kardeşi Mark'ın da Şubat sonunda yapılacak son mekik uçuşuyla UUİ'ye gideceğini belirterek, bunun uzay ve havacılık tarihinde bir ilk olacağını kaydettiler. 46 yaşındaki ikiz kardeşler uzay istasyonunda birlikte sekiz gün geçirecek.  Scott Kelly, Perşembe günü yörüngeye üçüncü kez girdi. Mark Kelly'nin Endeavour uzay mekiğiyle yapacağı uçuş dördüncü uzay seyahati olacak.

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