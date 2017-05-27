İkiz askerleri 'terör' ayırdı!

Hakkâri Çukurca’daki operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu önceki gün 04.00 sıralarında Yozgatlı Uzman Çavuş Gökhan Peker şehit oldu. İkizi Uzman Çavuş Ertan Peker ile aynı dönemde TSK’ya giren Gökhan Peker de Hakkâri’de görev yapıyordu.

Şehidin babası Yetiş Peker ise, “Vatan için canımız feda olsun. Daha 2 senelik evli, ben eşine ne diyeyim? Bu vatan bizim” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şemdinli’de çıkan çatışmada şehit olan er Emre Karagöz (24) için dün Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Yurdagül, babası Refik, 3 kardeşi, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bazı bakanlar, kuvvet komutanları, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Yurdagül, oğlunun arkasından el sallayarak “Kuzum yavrum ciğerimi yaktın” diye feryat etti. Şehit Karagöz gözyaşları arasında uğurlandı.



Gönüllü gitmişti



Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesindeki çatışmada şehit olan askerlerin aileleri büyük acı yaşıyor. Uzman Çavuş Mustafa Özdemir Samsunluydu. Evli ve iki çocuk babasıydı. Şehit babası Hicabi Özdemir, “Operasyona gittiğini biliyorduk ama 2-3 gündür haber alamıyorduk. Gönüllü olarak gitti zaten” dedi.



Tendürek şehidi Uzman Çavuş Abuzer Doğan Kayseriliydi. Babası çalışmak için şehir dışında olduğu için acı haber annesi Fatma Doğan ve 3 kardeşine verildi.